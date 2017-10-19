Otomobilde fiyat artışı kiralamaya yöneltti

TÜRKİYE'DE gerek operasyonel (filo) gerekse günlük (Rent a car) araç kiralama büyüme sürecini hızlandırdı. Özellikle ÖTV ve kur artışları ardından gerçekleşen zamlar sıfır km araç almayı zorlaştırıyor. Ford Fiesta, Renault Clio gibi küçük (B) sınıf otomobillerin fiyatları bile 65 bin TL’lerden başlayıp 100 bin TL’lere uzanırken kompakt SUV’lar 95 bin TL’lerden başlayıp 150 bin TL’lere kadar gidebiliyor. Operasyonel kiralama yöntemi işletmelere ve bireylere kaynakları verimli kullanma adına iyi bir alternatif olurken birçok riski de bertaraf etme imkanı da sunduğundan yoğun talep görmeye başladı. Günlük kiralama (Rent A Car) da iç ve diş turizm ile birlikte geçen yıla göre toparladı. Günlük kiralamadaki araçlar yaz sezonunun bitmesiyle ikinci ele düşmeye başlıyor.
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