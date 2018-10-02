Otomobil sektöründen kötü haber

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 yılı Ocak Eylül dönemi verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,12 azalarak 463 bin 456 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı dokuz aylık dönemde ise 627 bin 343 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

PAZAR DARALDI, SATIŞLAR AZALDI

Otomobil satışları, 2018 yılı Eylül ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,95 oranında azalarak 362 bin 465 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 476 bin 621 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 100 bin 991 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 150 bin 722 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 23 bin 28 adet oldu. 71 bin 352 adet olan 2017 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 67,73 oranında azaldı.

2018 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,06 azaldı ve 17 bin 595 adet oldu. Geçen sene 53 bin 423 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Eylül ayına göre yüzde 69,7 azaldı ve 5 bin 433 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17 bin 929 adet satış yaşanmıştı.