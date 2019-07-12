Otomobil devi Türkiye'yi seçti! İşte yatırımın yapılacağı yer

BİR süredir beklenen Volkswagen'in (VW) yeni fabrika yatırımında sona gelindi. Şirketin dün gerçekleştirilen Denetleme Kurulu toplantısında, grup bünyesindeki birden çok markaya model üretecek yeni fabrikanın Türkiye'ye açılmasına karar verildi. Alman otomobil gazetesi Automobilwoche'de yer alan haberde, VW CEO'su Herbert Diess'in kararda etkili olduğu belirtilirken, tesisin İzmir yakınlarında inşa edileceği kaydedildi.

VOLKSWAGEN, BULGARİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA KALMIŞTI

Edinilen bilgiye göre, VW'nin Türkiye fabrikasında, grup bünyesindeki markalardan Skoda ve Seat içinde üretim yapılacak.Yeni fabrikasına lokasyon seçmek için uzunca bir süredir arayış içinde olan VW, geçtiğimiz yıl sonundan bu yana yatırım için Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'yi mercek altına almıştı. Bu ülkeler arasında ise yetişmiş insan gücü, otomobil üretimi konusundaki tecrübesi, gelişmiş yan sanayisi ve iç pazar büyüklüğü ile Türkiye VW yatırımı için en uygun aday olarak öne çıkıyor.

KARARDA KATAR ETKİSİ

Alman basınında yer alan haberde, VW'nin kararında Katar'ın etkili olduğu yönünde bilgilere yer verildi. Öyle ki, Suudi Arabistan bir süredir VW'nin Türkiye kararını engellemek için lobi faaliyetleri yürütüyor. Buna göre, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ülkesinin prestiji sarsılan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, içine düştüğü durumdan Türkiye karşıtlığı ile çıkmak için çabalıyor. Bu kapsamda, VW yöneticileri ile görüşen Selman'ın ekibi, şirkete fabrikayı Türkiye yerine Suudi Arabistan'da açması halinde, üretilecek otomobillere 10 yıl boyunca bin dolarlık mali katkı sunmayı, devlet kurumlarınca her yıl fabrikadan en az on bin adet otomobil satın almayı ve vergi indiriminin de arasında yer aldığı bir teklif paketi sundu.Yapılan 'cömert' teklifin VW yönetimini Türkiye kararını gözden geçirmeye ittiği günlerde ise, devreye Katar girdi.

22 YIL SONRA İLK YATIRIM OLACAK

Bundan 2 yıl önce, başta Suudi Arabistan olmak üzere, Körfez ülkeleri ile yaşadığı gerilimde Türkiye'nin açıktan destek verdiği Katar, fonlar üzerinden yüzde 17'sini elinde bulundurduğu VW'nin yönetiminde ağırlığını koydu. Böylece Alman otomobil devinin Türkiye kararı da netleşmiş oldu.VW'nin aldığı karar ile, Türkiye'ye 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş oldu. Öyle ki, 1990 yıllarda otomotiv yatırımlarının hız kazandığı Türkiye, 1990'da Opel, 1994'te Toyota, 1995'te Hyundai ve 1996'da Honda yatırımlarına sahne oldu. Volkswagen'in Türkiye'ye fabrika yatırımı ile ilgili resmi açıklamasını öğleden sonra yapması bekleniyor. (Habertürk)