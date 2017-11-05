Otomobil devi 1 milyon aracını geri çağırıyor!

BMW AG tarafından bugün yapılan açıklamada yangın riski iki ayrı üretim hatası nedeniyle Kuzey Amerika'da yaklaşık 1 milyon aracın geri çağırılacağı ve bu geri çağırmanın diğer ülkelere de yayılabileceği ifade edildi.

İlk geri çağırmanın 670 bin adedin üzerinde 2006 ila 2011 yılları arasında üretilen U.S. 3 serisi araçlarda iklimlendirme sisteminde yangına neden olabilecek aşırı ısınma sorunundan kaynaklandığı belirtildi.



İkinci geri çağırmanın 2007-2011 yılları arasında üretilen 740 bin araçta paslanarak, nadiren de olsa yangına sebep verebilecek bir vanadan kaynaklandığı ifade edildi.



Geri çağırmaya konu olan araçlar arasında 128i, 3-serisi, 5-serisi, X3, X5 ve Z4 modeli araçlar olduğu belirtildi.