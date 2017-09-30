Otoda kredi limiti 90 bin TL’ye çıkıyor

OTOMOBİL sahiplerine bu kez iyi haber yolda. Geçen yıl Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının artırılması ve son olarak MTV’nin 2018’den itibaren yüzde 40 zamlanmasıyla şoke olan tüketicilere, taşıt kredisi müjdesi geldi. Tasarrufu özendirmek amacıyla Kasım 2013’te taşıt kredisine getirilen sınırlama, otomobil fiyatlarının son dönemde yükselmesiyle esnetiliyor.



Taksit 48 ayda kaldı



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik içeren taslak yayımlandı. Değişiklik tüketicilerin kullandığı taşıt kredilerindeki taban değerlerin yükseltilmesini öngörüyor. Taslağa göre kullandırılacak azami kredi veya finansal kiralama işlemi tutarını belirleyen araç taban değeri 50 bin liradan 90 bin liraya yükseltiliyor.



Yeni madde, şu şekilde belirlendi: “Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 90 bin lira ve altında olanlar için yüzde 70’i aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 90 bin lirayı aşan binek araçlarda, bedelin 90 bin lirasına kadar olan kısmı için yüzde 70, 90 bin liranın üstünde olan tutar için yüzde 50 olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”



Taşıtın nihai fatura değeri olarak belirtilen tutar, daha önce 50 bin lira şeklinde belirlenmişti. 2013’ten önce tüketiciler oto fiyatının yüzde 80’ine kadar kredi kullanıp, 60 aya kadar taksit yapabiliyordu.



Peşinat düşecek, alım kolaylaşacak



Kredi limitinin 90 bin liraya çıkmasıyla tüketicilerin cebinden peşinat için daha az para çıkacak. 90 bin liralık oto alacak vatandaş 27 bin lira peşinat verip, kalanı maksimum 48 aya kadar taksitlendirebilecek. Eski sistemde 35 bin lira peşinat ödeyip, 55 bin lirayı kredilendirebiliyordu. Yeni dönemde 150 bin liralık bir araç için de 57 bin lira peşinat, 93 bin lira kredi imkanı bulunacak. Mevcut limitle vatandaşın 65 bin lira peşinat ödemesi gerekiyor.



Fiyatlar katlandı



BDDK’nın taşıt kredisi limitlerini artırmayı planlamasında, otomobil fiyatlarının son 4 yılda kurdaki artış ÖTV zamlarıyla ikiye katlanması etkili oldu. Örneğin 2013’te 79 bin liraya satılan Volswagen Tiguan’ın fiyatı 147 bin liraya yükseldi.

