Otellerde enflasyon arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 arttı. Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşanırken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu. Endekste yer alan bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu. Yıllık en fazla artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşirken, onu yüzde 29,63 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 29,07 ile ev eşyası, yüzde 23,15 ile eğlence ve kültür ve yüzde 19,89 ile lokanta ve oteller takip etti.

LOKANTA VE OTELLERDEKİ SON DURUM

Restoran ve otellerde enflasyon bir önceki aya ve geçtiğimiz aralık ayına göre yüzde 1,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,81 artış gösterdi.

