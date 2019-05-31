TÜRKİYE Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 artarak, %85,5 oldu.
Antalya Bölgesi Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 azalarak, %63,9 olarak gerçekleşti.
Ankara Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 artarak, %70,1 oldu.
Otel dolulukları arttı
Türkiye Otelciler Birliği, Nisan'da otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına yüzde 4,5 artarak, yüzde 76 olarak gerçekleştiğini bildirdi
TÜRKİYE Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 artarak, %85,5 oldu.
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