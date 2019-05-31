Otel dolulukları arttı

TÜRKİYE Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 artarak, %85,5 oldu.

Antalya Bölgesi Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1,9 azalarak, %63,9 olarak gerçekleşti.

Ankara Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 artarak, %70,1 oldu.