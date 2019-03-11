ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak! İşte şartlar...

Sözleşmeli 5 bilişim personeli için ilana çıkan ÖSYM, işe alacağı personele 12 bin 744 lira ile 25 bin 489 lira arasında maaş verecek. Adaylara sözlü sınav yapılacak

ÖSYM 25 bin lira maaşla personel alacak! İşte şartlar...
banner404

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)   tarafından yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve sistem uzmanı kadroları  için 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.  Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ÖSYM Bilgi Güvenliği ve  Yönetimi Daire Başkanlığında görev yapacak sözleşmeli 5 bilişim personeli için  sözlü sınav yapılacak.
Adayların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım  mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve  elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim  Kurulunca (YÖK) kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun  olmaları gerekiyor.  Ayrıca adayların yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu  sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve  yönetimi konusunda en az 3 ila 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şartı  aranıyor.
 
Başvuracak adaylardan bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve  kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel  programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, iyi derecede  yazılı ve sözlü İngilizce bilmeleri, yoğun iş ortamında grup içinde çalışma ve  paylaşım düşüncesini benimsemeleri, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara  yönelebilmeleri ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları isteniyor.
 
İşe alınacak personel, 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme  Sınavı'nın (KPSS) KPSSP3 puan türünden yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde  30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan  başlanarak söz konusu pozisyonunun 10 katı aday arasından gerçekleştirilecek  sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre belirlenecek. Adayların sınava katılabilmesi için sınav başvuru formunu bilgisayar  ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra formun çıktısını  imzalamak suretiyle istenilen belgelerle birlikte 11 Mart ile 26 Mart tarihleri  arasında ÖSYM Başkanlığının adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak  şekilde posta ile yapması gerekiyor.
  
Sözlü sınavda teori ve uygulama soruları yöneltilecek
 
Sözlü sınavda adaylara yazılım mühendisliği, proje yönetimi, veri  tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri, programlama dilleri (C#, C   veya Java),  ASP.net gibi web tabanlı uygulama, bilgisayar ağları, bilgi güvenliği, işletim  sistemleri, yazılım mimarisi ve iş zekası süreçleri konularında teori ve uygulama  soruları yöneltilecek.
 
 Ayrıca sınav komisyonu adaylardan bilgisayar başında kodlama yapmasını  isteyerek, algoritmayı doğru olarak kodlamalarını, nesne tabanlı programlama ve  test güdümlü programlama bilgilerini ve tasarım kalıplarının uygulanması ile veri  tabanı bilgilerini ölçecek. Sınav sonuçları adaylara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden  bildirilecek.
 
 Brüt maaş tutarı 25 bin liranın üzerinde
 
Sınavda başarılı olup işe alınacak personelin aylık brüt maaş tavanı  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için  tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (Ocak-Temmuz 2019 tarihleri arası  belirlenen brüt ücret 6.372,49 lira) belirtilen cetvelde gruplar dahilinde  belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak. Buna göre sınavda başarılı olup yazılım uzmanı pozisyonunda işe  alınacak bir personelin brüt maaş tutarının tavanı 25 bin 489 lira 96 kuruş  olarak belirlendi. Ayrıca işe alınacak diğer yazılım uzmanı, veri tabanı uzmanı ile ağ ve  sistem uzmanının brüt maaş tavanları 19 bin 117 lira 47 kuruş, bir diğer ağ ve  sistem uzmanın maaşı da 12 bin 744 lira 98 kuruş olarak ilan edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ezan protesto edildi mi? Feministlerden açıklama...
Ezan protesto edildi mi? Feministlerden açıklama...
  1. GÜNDEM

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472