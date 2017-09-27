Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanıyor

2018 -2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program , Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından 27 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katılacak. Toplantının saat 13:00'te başlaması planlanıyor.

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