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'Orta gelir grubuna fazla yüklenmeyin'

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, dolaylı vergilerin düşürülmesi, istihdam ve üretim üzerindeki yüklerin azaltılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Ancak maalesef son düzenleme ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve bazı kalemlerdeki artış, belirtilen hedefler ile çelişiyor. Orta gelir grubuna ek vergilerle daha fazla yüklenilmemeli" dedi.

'Orta gelir grubuna fazla yüklenmeyin'

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, dolaylı vergilerin düşürülmesi, istihdam ve üretim üzerindeki yüklerin azaltılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Ancak maalesef son düzenleme ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve bazı kalemlerdeki artış, belirtilen hedefler ile çelişiyor. Orta gelir grubuna ek vergilerle daha fazla yüklenilmemeli" dedi.

29 Eylül 2017 Cuma 21:58
'Orta gelir grubuna fazla yüklenmeyin'
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ATSO Başkanı Çetin, ekonomi yönetimi tarafından Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması ile ekonominin tekrar konuşuluyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Ülkede yoğun politik ve uluslararası ilişkilere dayalı bir gündemin hakim olduğunu aktaran Çetin, "Bu süreçte ekonomi arka plana itilmişti. OVP'nin açıklanması ile gündemin bir miktar ekonomiye kaymasını memnuniyetle karşılıyorum" diye konuştu.
'EKONOMİK GÖSTERGELERE BİRAZ DAHA ÇALIŞILMALIYDI'
Plana ilişkin değerlendirmede de bulunan Çetin açıklamasında şunları kaydetti: “OVP'nin içeriğinin yenilenmiş olduğunu ve alt başlıklarla adeta bir kalkınma planı gibi hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan ekonomik göstergelerdeki tahminler konusunda biraz daha çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Büyüme hedefleri 4 yıl üst üste 5.5 gibi potansiyelin üzerinde olan sabit bir rakamla ifade edilmiş. Böyle bir öngörünün gerçekleşmesi zor gibi görünmektedir. Hedeflerin kur, ihracat, özel yatırımlar ve turizm tahminlerinin gerçekleşmesine bağlı olduğu açık. Büyüme rakamlarına göre açıklanan enflasyon hedeflerinin nasıl tutturulabileceği, işsizliğin neden açıklanan büyüme hedeflerine paralel bir düşüş göstermeyeceği konusunda belirsizlikler olduğunu görüyoruz."
OVP'DE TURİZME ÖNEMLİ ROL
OVP'ye göre büyüme hedeflerinde turizme önemli bir rol verildiğini aktaran  Çetin, "Fakat bu sektörün ivme kazanmasını sağlayacak tanıtım ve strateji değişikliği başlıkları dışındaki konularda da iyileştirmelere ihtiyaç bulunuyor. Kırsal turizme hiç değinilmemesini eksiklik olarak görüyorum. Ekonomik Sosyal Konsey'in aktif hale getirilmesi de ele alınmalıydı" ifadelerini kullandı.
'YAPISAL REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLMELİ'
Bu eksiklere rağmen OVP'de yeni ve çok iyi başlıklar olduğunu aktaran Çetin, şöyle devam etti: "Oda olarak sürekli dile getirdiğimiz lisanslı depoculuk, tedarik zinciri yönetimi, lojistik altyapısında iyileştirme konularında düzenlemeler yapma iradesi belirtildi. Vergi mevzuatlarının üretimi, istihdamı, ihracatı, verimliliği ve rekabeti artıracak şekilde düzenleneceği, yüksek vergilendirmenin ekonomiyi kayıt dışılığa ittiği alanlarda vergi yükünün düşürülmesine yönelik çalışmalar yapılacağı dile getirildi. Sistemin tümünü ele alan yapısal reformlar hayata geçirilmeli."
'KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE VURGULANMADI'
Bu noktada dolaylı vergilerin düşürülmesi, istihdam ve üretim üzerindeki yüklerin azaltılmasının son derece önemli olduğunu sözlerine ekleyen Çetin, "Ancak maalesef son düzenleme ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve bazı kalemlerdeki artış, belirtilen hedefler ile çelişiyor. Orta gelir grubuna ek vergilerle daha fazla yüklenilmemeli. Rant adil şekilde vergilendirildiği bir sistem kurgulanmalı. Kayıt dışı ile mücadelenin yeterince vurgulanmadığını görüyoruz. Özellikle vergi konusunda ortaya konan hedeflerin daha net ifade edilmesi gerekmekteydi" dedi.
 

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