Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Orge Enerji personel yetiştirmek için enstitü kuruyor

Elektrik taahhüt sektörünün önde gelen şirketleri arasında bulunan Orge Elektrik Taahhüt, hem kendi ihtiyacına dönük, hem de sektör için nitelikli çalışan yetiştirmek üzere Orge Enstitü’nün kuruluş çalışmalarına başladığını açıkladı

Orge Enerji personel yetiştirmek için enstitü kuruyor

Elektrik taahhüt sektörünün önde gelen şirketleri arasında bulunan Orge Elektrik Taahhüt, hem kendi ihtiyacına dönük, hem de sektör için nitelikli çalışan yetiştirmek üzere Orge Enstitü’nün kuruluş çalışmalarına başladığını açıkladı

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:10
Orge Enerji personel yetiştirmek için enstitü kuruyor
banner404

BEŞ yıldır halka açık ve borsada işlem gören bir şirket olarak hizmet veren ve elektrik taahhüt sektörünün önde gelen şirketleri arasında bulunan Orge Elektrik Taahhüt, ana faaliyetleri dışında, hem kendi ihtiyacına dönük hem de içinde bulunduğu sektör için nitelikli çalışan yetiştirmek üzere Orge Enstitü’nün kuruluş çalışmalarına başladığını açıkladı.
Şirket’in Ataşehir’de bulunan bir gayrimenkulünün renove edilerek Elektrik Enstitüsü ve Eğitim Merkezi haline getirilmesi amacıyla başlayan çalışmaların hızla ilerlediğini; eğitim faaliyetleri için de üniversiteler ve İŞKUR ile işbirliği arayışlarının devam ettiğini söyleyen Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, "Bu çalışmayı öncelikle bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Bununla birlikte eğitimler ile şirket çalışanlarımızda önemli seviyede verimlilik artışı beklemekteyiz" dedi.

İlk etapta bin kişiye eğitim verecek

Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı rakamlara göre Türkiye’de 3.3 milyon işsiz olduğunu söyleyen Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, her ne kadar ‘İstihdam Seferberliği’nin etkisiyle işsizlikte bir düşüş yaşanıyor olsa da, ülkemizde halen 5 gençten 1’inin işinin olmadığını belirtti.

İstihdam Seferberliği’ne katkı yapmak amacıyla yaş, cinsiyet ve eğitim ayrımı gözetmeksizin başvuran herkesi elektrik taahhüt işlerinde çalışabilecek düzeyde yetiştirmek için yola çıktıklarının altını çizen Nevhan Gündüz, "Bu proje ile hedefimiz bir işte çalışmak isteyen vasıfsız elemanları alıp, elektrik konusunda yetiştirmek. İlk etapta bin kişiye eğitim vereceğiz ve ücretsiz olacak. Çıraklık, kalfa ve ustabaşılık eğitimi olacak. İsteyen bu üçünü de alabilecek. Kasım ayında ilk öğrencilerimizle eğitime başlamayı amaçlıyoruz. Başvuran ve belirli niteliklere haiz herkese eğitim verme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Orge EnerjiEnstitüPersonel YetiştirmekPersonelElektrik Taahhüt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim