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'Organlarınız toprak olmasın'

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, organ bağışına dikkat çekmek için Organ Bağışı Haftası kapsamında stant kurdu

'Organlarınız toprak olmasın'

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, organ bağışına dikkat çekmek için Organ Bağışı Haftası kapsamında stant kurdu

09 Kasım 2017 Perşembe 20:36
'Organlarınız toprak olmasın'
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HASTANE önüne kurulan organ bağışı standına özellikle gençlerin ilgisi büyüktü. “Her organ yeni bir başlangıçtır” sloganıyla yola çıkan ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta ve hasta yakınlarını organ bağışının önemi konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı. Düzenlenen etkinliğe 7’den 70’e herkes katılarak gönüllü olarak organ bağışında bulundu.
‘HER BAĞIŞ YENİ BİR CAN VE BAŞLANGIÇTIR’
Çalışmalar hakkında bilgi veren Organ Doku Koordinatörü Sezer Uğuz, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da organ bağışına dikkati çekmek farkındalığı arttırmak adına etkinlikler düzenledik. Organ bağışına özellikle gençlerin ilgi göstermesi ve bağışta bulunması bizleri çok mutlu etti. Etkinliğimiz gün boyunca sürdü. Organ naklinde çok başarılı olan ülkemiz maalesef bağış konusunda aynı başarıyı gösterememektedir. 25 bin hasta, nakil için sırada beklemekte bunlardan 21 bin 569 hasta böbrek nakli, 2 bin 84 kişi karaciğer, 923 hasta ise kalp nakli için sırada bekliyor. Bu yüksek rakamlara rağmen bağışçı sayımız ise her geçen gün azalmaktadır. Gelin birlik olalım. Unutmayın her bağış yeni bir can ve başlangıçtır. Organ nakli bekleyen siz de olabilirdiniz" dedi.
‘FARKINDALIĞI ARTTIRMAK ELİMİZDE‘
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan ise, karaciğer ve böbrek naklinde dünya lideri olduğumuzu ancak bağış konusunda aynı başarıyı elde edemediğimizi söyledi.
Yazan, “Her organ, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Organ bağışının ülkemizde yeterli olmadığı bir gerçek fakat bu durumu değiştirmek de arttırmak da bizim elimizdedir. Biz ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak organ bağışına dikkati çekmek farkındalığı arttırmak adına elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya da devam edeceğiz. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bütün vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyoruz. Organlarınız toprak olmasın, gelin can olsun" şeklinde konuştu.

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ALKÜ Alanya Eğitim Ve Araştırma HastanesiOrgan Bağışı Haftası
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