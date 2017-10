'Oranı değil matrahı artırın'

MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile gelir vergisinde yapılan oran artışına tepki gösterdi. Açıklamada oranların değil matrahların artırılması gerektiği ifade edildi. Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Yalçın, Gelir Vergisi esaslarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 2017 yılı gelir vergisi tarifesindeki parametrelerin sorunlarına değinildi. Yalçın, oran ve oranın uygulanacağı matrahın ücretli çalışanlar aleyhine sonuçlar doğuracağını vurgulayarak oranın değil matrahın artırılması gerektiğini söyledi.

'SORUN ÜRETMEYE DEVAM EDECEK'

Gelirini ücretle elde eden çalışanların kazançlarının vergilendirilmesinde ölçüt olarak kullanılan tarifelerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yer aldığını kaydeden Yalçın, maddede yer alan tarife tutarlarının ise her yıl güncellendiğini kaydetti. Ücret gelirinin vergilendirilmesinde iki temel parametre olduğu görüldüğüne dikkati çeken Yalçın, "Birincisi oran, ikincisi ise oranın uygulanacağı matrah. İçinde bulunduğumuz süreçte her iki parametre açısından ücretli çalışanlar aleyhine sonuçlar doğuracak gelişmeler söz konusu. Bunlardan birincisi oranla ilgili ki, yüzde 27 oranının uygulandığı ikinci dilimde oran yüzde 30'a çıkarılmak isteniyor. İkinci sorun, geçmişten bugüne gittikçe derinleşen matrah sorunu. Bu sorun oran artışına denk gelecek mağduriyetler üretti ve eğer gereken müdahale yapılmazsa üretmeye de devam edecektir" dedi.

'ÜFE DEĞİL TÜFE ESAS ALINMALI'

Verginin hesaplanmasına esas matrahın her yıl güncellendiğini kaydeden Yalçın, şunları ifade etti: "Bu güncelleme Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesine göre hesaplanan 'Yeniden Değerleme Oranı' üzerinden yapılıyor. Yeniden Değerleme Oranı, ticari kazanç erbabının kazançlarının vergilendirilmesinde amortismana tabi olan kıymetlerin yıllar itibari ile kıymetlerini belirlemek için Maliye Bakanlığı’nca kullanılan bir katsayı. Yeniden Değerleme Oranı’nın, hesaplanıp belirlenmesine ilişkin ayrıntılı bir açıklamaya girmeksizin, temel parametresinin üretici fiyat endeksi olduğunu belirtmekle yetinelim. Esasen Gelir Vergisi matrahlarının belirlenmesine ilişkin sıkıntı ya da bizim ifademizle matrah oyunu da burada başlıyor. Gelir Vergisi matrahlarının belirlenmesine etki eden yeniden değerleme oranında, TÜFE (bir anlamda tüketici enflasyonu) değil ÜFE (üretici kesimin enflasyonu) esas alınmakta bu yolla, gelirleri üretici fiyatlarına göre vergilendirilen fakat giderleri TÜFE’ye göre artan çalışan-ücretli kesim tablosu ortaya çıkıyor. Bu tablonun özeti ise gelir vergisine esas matrahlarda cari enflasyondan daha düşük artış ve buna dayalı olarak da daha yüksek vergi ödeme yükümlülüğünün oluşması. Bu anlamda, Gelir Vergisi noktasında yapılacak ilk değişiklik ve mağduriyeti gidermeye dönük hamle, Gelir Vergisi matrahlarının, ÜFE’ye göre değil TÜFE esas alınarak belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılması. Özellikle, ücret kazancına dayalı olarak gelir vergisi mükellefi olan kişiler için uygulanması gereken endeks tüketici fiyat endeksi olmalı."

'DEVLET ÇALIŞANDAN FAZLA VERGİ ALDI'

"Matrah oyununu ve matrahların TÜFE üzerinden güncellenmesi teklifimizi somutlaştırmak amacıyla; yıllık gelir vergisi tarifelerini güncellenme olayını belirli bir endekse tabi tutarak hesaplamak ve ortaya çıkan sonucu değerlendirmek yararlı olacaktır" diyen Yalçın, şöyle devam etti: "Örneğin, 2010 yılını temel baz yıl olarak alırsak, yüzde 15 oranının uygulandığı vergi diliminde matrah 2010 yılında 8.800 TL idi. O tarihten bugüne yeniden değerleme oranı esas alınsaydı 2017 yılında yüzde 15’lik vergi dilimi matrahı 14.132 TL olacaktı. Oysaki 2017 yılı yüzde 15'e tekabül eden vergi dilimi matrahı 13 bin TL. Aynı dönemde yeniden değerleme oranı ÜFE yerine TÜFE üzerinden belirlenseydi 2017 yılında yüzde 15’lik dilimde uygulanacak matrah 15.062 TL olacaktı. Peki, yüzde 15'lik vergi diliminin 13 bin TL yerine 14.132 olsa ne olacaktı? Gelir Vergisi artan oranlı olarak uygulandığından 13 bin TL'den sonraki her kazanç için alınan yüzde 20'lik oran, eğer yıllık güncelleme yeniden değerleme oranına göre yapılmış olsa 14.132 olacak ve ücretli çalışan da 1.132 TL için yüzde 5 az vergi ödemiş olacaktı. Kısaca, Devlet geliri 2017 yılı içerisinde 14.132 TL olan herkesten 56.60 TL fazla vergi almış oldu. Aynı hesaplama birde tüketici fiyat endeksine tabi olarak yapılırsa, vergi dilimi 2.062 TL daha az hesaplanmış ve sonucunda da devlet ücretli çalışandan aynı hesap ile 103,10 TL fazla vergi tahsil etti. Sadece alınan bu fazla vergi ya da aleyhe düzenleme, sadece memur için mi geçerlidir? Tabi ki hayır, yıllık kazancı 15.000 TL olan her bir çalışanı kapsıyor. Yani neredeyse asgari ücret ile çalışan herkesi kapsıyor. Toplamda 3 milyon memur olduğu düşünülürse meselenin ciddiyeti anlaşılır."

'AYNI GÖREVLİLER FARKLI VERGİ ÖDÜYOR'

Kamu görevlisi noktasında ortak sıfata sahip olmalarına karşın farklı statülerde istihdam edilen kamu görevlilerinin varlığının, Gelir Vergisi uygulamasında da farklılıklara yol açtığına dikkati çeken Yalçın, "Aynı unvan altında ama farklı statülerde çalışan kamu görevlileri arasında, Gelir Vergisi matrahı ve dolayısıyla ödedikleri Gelir Vergisi tutarı yönüyle küçümsenmeyecek farklılıklar bulunuyor. 657 sayılı kanuna tabi mühendis ile 399 sayılı KHK’ye tabi olarak KİT’lerde görev yapan mühendisin 'eşit işe eşit ücret' anlayışıyla gelirleri eşitlenmeye çalışılırken 'aynı unvana ya da eşit gelire eşit vergi' yaklaşımının ortaya konmasından ısrarla kaçınılıyor. Herhangi bir kamu iktisadi teşekkülünde 399 sayılı KHK hükümlerine tabi bir mühendisin Ocak ayı vergiye tabi matrahı, 4.246,68 TL iken 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan mühendisin ise 1.282,26 TL'dir. Aralık ayında ise KİT personeli olan mühendisin kümülatif vergi matrahı 46.713,48 TL, dolayısıyla yıl bazında kendi kazancından kesilen vergi tutarı 8.472,46 TL. Ayrıca Gelir Vergisi oranında yüzde 27'lik olan oranın yüzde 30 olarak uygulanması durumunda da 399 sayılı KHK kapsamında çalışan mühendis için ayrıca 501,40 TL ek vergi yükü geliyor. Aynı hesaplama 657 sayılı kanuna tabi olan aynı şartlarda sahip mühendis için yapılsa aylık vergiye tabi matrahı 1.282,26 yıllık matrahı ise 15.919,46 TL olacak. 2017 yılı içerisinde ödediği Gelir Vergisi ise 1.903,90 TL olacak. Aynı hesaplama büro memuru için yapılacak olsa, KİT personeli olan memurun aylık gelir vergisi matrahı, 3.116,64 ve yıllık matrahı ise 34.283,04 TL, 657 sayılı kanuna tabi olan memurun ise aylık gelir vergisi matrahı 1.302,35 TL yıllık ise 16.168,92 TL. Yıl boyunca ödenen gelir vergisi ise sırasıyla, 3.991,50 ve 1.953,78 TL. KİT personeli olan memur vergi matrahına kazançlarının çoğunun dahil edilmesi nedeni ile ayrıca yüzde 27’lik dilimden vergilendirilmeye de başlandı. Yeni düzenleme ile ayrıca 2017 yılı verileri esas alındığında 30 bin TL'nin üzerindeki kazancı için ekstra yüzde 3 vergi daha ödeyecek. Bu örneklerden hareketle şunu ifade etmek gerekiyor. Aynı unvanla farklı statülerde kamuda görev yapan ve kamu hizmeti sunan kamu görevlileri arasında vergi kaynaklı farklılığın, bir tarafın aleyhine gelir kaybının oluşturulmasının hukuki açıdan dayanağını bulmak ve üretmek de imkansız.

'ADALETSİZLİK BİR AN ÖNCE GİDERİLMELİ'

Sosyal güvenlik hakkı yönüyle aynı ölçütlere, emekli maaşı ve ikramiyesi açısından yanı oran ve tutarlara, ek ödeme noktasında birbirlerine eşitlenmeye çalışılan bu kamu görevlilerinin konu vergi olduğunda farklı matrahlara tabi tutulması kesin bir adaletsizlik. Bu adaletsizliğin de bir an önce giderilmesi gerekiyor. Yöntemi çok basittir. Gelir Vergisi matrahına dahil edilecek gelir kalemleri boyutuyla, KİT personelinin 657 sayılı kanuna tabi kamu görevlileriyle aynı duruma getirilmeleri gerekiyor. Daha açık bir ifadeyle, Gelir Vergisi matrahında KİT personelinin matrahı, 657 sayılı kanuna tabi personelin tabi olduğu tutara göre belirlenmeli. Tıpkı, ek ödemede olduğu gibi, tıpkı emekli maaşı ve ikramiyesinde olduğu gibi" değerlendirmesini yaptı.

'GELİR AZALTICI VASFI SONA ERECEK'

Yalçın şöyle devam etti: "Bu noktada, Gelir Vergisi'ne ilişkin mevcut adaletsizliklerin giderilmesi yönünde adım atılmasını beklerken, aksi yönde bir irade ile yüzde 27’lik oranın yüzde 30’a yükseltilmesi yönünde düzenleme yapılması, adaletsizliğin sona ermesine değil derinleştirilmesine çaba sarf edildiği kanaati uyandırıyor. Bu çerçevede, gelir vergisine ilişkin düzenlemede oranların artırılması yönünde ortaya konan iradenin geri çekilmesi ve Gelir Vergisi'ne esas matrahların özellikle yüzde 15’lik dilim açısından geçmiş dönem kayıplarını da telafi edecek şekilde yükseltilmesi gerekiyor. Bu yöntemle, Gelir Vergisi'nin, kamu görevlileri başta olmak üzere emekleriyle gelir elde edenler açısından 'gelir azaltıcı' vasfı önemli oranda sona erecek. 'Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır' sloganının yanına 'vergide adalet esastır' afişinin eklenmesi için içinde bulunduğumuz süreç iyi değerlendirilmeli, yüzde 27’lik oranın 3 puan artışla yüzde 30’a çıkarılması yanlışından vazgeçilmeli ve Gelir Vergisi'nde yeniden değerleme oranın da ÜFE yerine TÜFE’nin esas alındığı sistem hayata geçirilmeli tekliflerimizi karşılayacak düzenlemeler gerçekleştirilmeli."