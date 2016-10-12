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OPEC'in petrol üretimi ekimde arttı

OPEC'in günlük petrol üretimi, ekimde bir önceki aya göre 220 bin varil artarak 33 milyon 93 bin varile yükseldi

OPEC'in petrol üretimi ekimde arttı

OPEC'in günlük petrol üretimi, ekimde bir önceki aya göre 220 bin varil artarak 33 milyon 93 bin varile yükseldi

12 Ekim 2016 Çarşamba 14:46
OPEC'in petrol üretimi ekimde arttı
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PETROL İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ekimde bir önceki aya göre 220 bin varil artarak 33 milyon 93 bin varile yükseldi. OPEC'in "Petrol Piyasası Raporu"na göre, küresel petrol arzı, OPEC ve OPEC dışı ülkelerdeki üretimle yükseldi. Ekimde küresel petrol arzı, bir önceki aya göre günlük 1 milyon 460 bin varil artışla 96 milyon 400 bin varile çıktı.
OPEC'in ham petrol üretimi ise ekimde bir önceki aya göre günlük 220 bin varil artışla 33 milyon 93 bin varil oldu. OPEC'in üretiminin artmasına rağmen, ekimde bir önceki aya göre küresel petrol üretimindeki payı yüzde 34,6'da sabit kaldı.
Söz konusu ayda OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Irak'ta artarken, Suudi Arabistan'da üretim azaldı.
Irak'ın günlük petrol üretimi 105 bin varil artışla 4 milyon 455 bin varile çıktı. İran'da üretim günlük 20 bin varilin üstünde artarak 3 milyon 660 bin varile ulaştı. OPEC'in en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da ise ekimde bir önceki aya göre üretim 87 bin varil azalışla 10 milyon 491 bin varil oldu.
Nijerya'da petrol üretimi günlük 95 bin varil artarak 1 milyon 524 bin varile, Libya'da ise 92 bin varil artışla 363 bin varile yükseldi. Haziran ayında OPEC'e yeni katılan ve arzda en düşük paya sahip Gabon’da ise üretim bir önceki aya göre yaklaşık 10 bin varil düştü.
Rapora göre, bu yıl küresel petrol talebi ise geçen yıla göre 1 milyon 240 bin varil artışla, günlük 94 milyon 400 bin varili, 2017’de de 95 milyon 560 bin varili bulacak.
OPEC dışındaki ülkelerin bu yılki petrol arzı muhtemel üretim sıkıntılarından dolayı geçen yıla göre günlük 680 bin varil azalarak, 56 milyon 300 bin varile inecek. OPEC dışı arz 2017’de ise günlük 56 milyon 540 bin varile yükselecek.
Bu arada, ekimde toplam sondaj kulesi sayısı bin 667 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 554'ü OPEC ülkelerinde inşa edildi.
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Son Güncelleme: 12.10.2016 15:09
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OPECin Petrol üretimi Ekimde ArttıPetrol İhraç Eden Ülkeler ÖrgütüOPEC
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