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OPEC anlaşmasına destek

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol üretiminin azaltılmasına yönelik anlaşmanın gerekirse Mart 2018’den sonraya uzatılması yönünde tavsiyede bulunduklarını söyledi

OPEC anlaşmasına destek

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol üretiminin azaltılmasına yönelik anlaşmanın gerekirse Mart 2018’den sonraya uzatılması yönünde tavsiyede bulunduklarını söyledi

25 Temmuz 2017 Salı 10:09
OPEC anlaşmasına destek
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NOVAK , Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkeler arasında düzenlenen değerlendirme toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında petrol üretiminin azaltılmasına yönelik yapılan anlaşmanın başarıyla uygulandığını savunan Novak, “Anlaşma sayesinde bu yıl itibarıyla petrol piyasalarındaki arz fazlalığı 350 milyon varil azaldı.” dedi.

OPEC anlaşmasına tüm tarafların yüzde yüz katılmasının şart olduğunu yineleyen Novak, anlaşmanın gerekirse Mart 2018’den sonraya uzatılması yönünde tavsiyede bulunduklarını sözlerine ekledi.Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih de, ülkelerinin petrol ihracatının, geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon varil seviyesinde azaldığını belirterek, “Ağustosta petrol ihracatımızı günlük 6,6 milyon varille sınırlandıracağız.” dedi.OPEC ve OPEC dışı ülkelerin, petrol üretiminin azaltılmasına yönelik anlaşmanın uzatılmasını destekleyeceğini ifade eden el-Falih, anlaşma sona erdiğinde ise piyasalarda herhangi bir şok yaşanmaması için gereken adımların atılacağını vurguladı.Geçen yılın kasım ayında varılan anlaşmayla, OPEC ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu bazı OPEC dışı ülkeler, üretimlerini günlük toplam 1,8 milyon varil seviyesinde azaltmayı taahhüt etmişlerdi. 


 

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Anahtar Kelimeler:
OPECPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
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