Online tatil pazarını erkekler büyütüyor

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “Ailelerde tatil araştırmalarını kadınlar yapıyor, satın alma erkeğe bırakılıyor.” Türkiye’nin 42,2 milyar liraya ulaşan e-ticareti içinde en büyük paya sahip olan online tatil pazarı, erkek müşterilerle büyüyor.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, 2013’te 5,1 milyar lira olan online tatil-seyahat harcamalarının, son 4 yıldır rekor düzeyde artarak 2017 sonunda 14,8 milyar liraya ulaştığını ve e-ticaretin lokomotifi haline geldiğini bildirdi.

Erkek müşteri sayısında dikkat çeken artış

Kayral, Avantajix.com olarak Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yola çıkarak yaptıkları araştırmada, tatil-seyahat harcamalarını online yapan kadın müşteri sayısının son bir yılda 2 milyon 535 binden 2 milyon 705 bine, erkek müşteri sayısının da 4 milyon 215 binden 5 milyon 595 bine yükseldiğinin belirlendiğini kaydetti.

Araştırmalarda, yılda en az bir kez otel-tur rezervasyonu, seyahat bileti, araç kiralama için online harcama yapanların esas alındığını anlatan Kayral, şunları söyledi:

1 milyon 380 bin erkek, 170 bin de kadın müşteri dahil oldu

“Online turizm pazarına Nisan 2017-Nisan 2018 arasında 1 milyon 380 bin erkek, 170 bin de kadın müşteri dahil oldu. Bu verilerden online tatil pazarının, erkek müşterilerle büyüdüğü sonucu çıkartsak da, kadının rolü hiç de yabana atılacak gibi değil.

Avantajix.com müşterileri arasında yaptığımız ankette, ailelerde tatil araştırmalarının ağırlıkla (yüzde 55) kadınlar tarafından yapıldığı, satın almanın ise (yüzde 63) erkeğebırakıldığı ortaya çıkıyor. Kısaca tatile kadın karar veriyor, erkek satın alıyor diyebiliriz.”

İnternetten tatil satın almak avantajlı

Partnerlerinin arasında yerli ve yabancı çok sayıda tatil sitesi bulunduğunu kaydeden Güçlü Kayral, tatil ve seyahat harcamalarının internet üzerinden yapılmasının birçok avantajının olduğunu belirtti.

Özellikle fırsat sitelerinin erken rezervasyondan dahi ucuza tatil imkanı sağladığının altını çizen Kayral, “Oteller acentalarla ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından, otel fiyatları acentalar arasında farklılık gösterebilir. Karşılaştırma sitelerini kullanarak acentalar arasında en uyun fiyatı vereni bulmak mümkün. Yurt içi ya da yurt dışı tatil harcamalarının Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılması yüzde 10’lara varan ekstra nakit para kazanma imkanı sağlar.

İnternette yerli-yabancı kavramı yok. Türkçe yayın yapan çok sayıda yabancı siteden Türk otelleri için çok rekabetçi fiyatlar alınıyor” diye konuştu.