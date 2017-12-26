Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111764
ALTIN
157.667
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1123
EURO
4.5378
27 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Aralık 2017 Yeni Alanya...
27 Aralık 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Aralık Günlük Burç Yorumu
Facebook Messenger tehlike altında!
Facebook Messenger tehlike altında!
Viral hepatitlere aşı uyarısı!
Viral hepatitlere aşı uyarısı!

‘Önce iş güvenliği’

Alanya Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından her ay düzenli olarak  yapılan kurul toplantısı Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı

‘Önce iş güvenliği’

Alanya Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından her ay düzenli olarak  yapılan kurul toplantısı Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı

26 Aralık 2017 Salı 22:32
‘Önce iş güvenliği’
banner404

TOPLANTIYA İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı Ali Yenialp, iş güvenliği uzmanı Sibel Kurtoğlu Yıldırım, iş yeri hekimi Sultan Özgen, iş güvenliği uzmanı Oğuzhan Barışan ve diğer kurul üyeleri katıldı. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sibel Kurtoğlu Yıldırım, “Başkanımız iş güvenliği konusunda çok hassas. Onun hassasiyetinden dolayı 3 buçuk yıldır çok önemli yollar katettik. Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliğine verdiği önemden dolayı başkanımıza çok teşekkür ederiz. 2018 hedeflerimizi belirledik. Bu hedefleri, başkanımızın da desteğiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediyesiİş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşerona 4 bin 628 lira ikramiye
Taşerona 4 bin 628 lira ikramiye
Alanya'da gündem kış turizmi
Alanya'da gündem kış turizmi
Önce serada sonra sporda terliyorlar
Önce serada sonra sporda terliyorlar

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim