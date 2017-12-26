‘Önce iş güvenliği’

TOPLANTIYA İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı Ali Yenialp, iş güvenliği uzmanı Sibel Kurtoğlu Yıldırım, iş yeri hekimi Sultan Özgen, iş güvenliği uzmanı Oğuzhan Barışan ve diğer kurul üyeleri katıldı. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sibel Kurtoğlu Yıldırım, “Başkanımız iş güvenliği konusunda çok hassas. Onun hassasiyetinden dolayı 3 buçuk yıldır çok önemli yollar katettik. Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliğine verdiği önemden dolayı başkanımıza çok teşekkür ederiz. 2018 hedeflerimizi belirledik. Bu hedefleri, başkanımızın da desteğiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.