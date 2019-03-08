On binlerce gence teşvik! 29 yaşına kadar...

ON binlerce gence iş kurmaları için teşvik geldi. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı güncellenmiş broşüre göre, 10 Şubat 2016’dan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dolayısıyla ilk defa gelir vergisi mükellefi olan genç girişimciler teşvikten yararlanacak. Genç girişimcilerin kendi adına vergi mükellefi olması şart.

Örneğin babasının adına faaliyet gösteren gençler kapsam dışı. Ölüm nedeniyle devralınan işler hariç olmak üzere, eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınan işler için teşvik kullanılamayacak.



Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla, teşvikten üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanabilecek.



Örneğin, işletme sahibi babasını 2017’de kaybeden bir genç, 2017, 2018 ve 2019 için teşvikten yararlanabilecek.



Gençlerin, faaliyete başladıkları yıldan itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna edilecek.



Prim desteği



İş hayatına katılan gençler için prim teşviki de sağlanıyor. Bu kapsamda, 1 Haziran 2018’den itibaren ilk defa sigortalı sayılan 18-29 yaş arasındaki gençlerin primleri, bir yıl süreyle devlet tarafından karşılanıyor.



Yaş sınırı ve diğer şartlar



Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış gençler, vergi istisnasından yararlanabilecek.



Kira, menkul sermaye iradı, ücret gibi yan gelirleri de olan gençler, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançlarının toplamı üzerinden istisnadan yararlanabilecek.



Vergi teşviki, üç vergilendirme dönemi ile sınırlı olacak ve yeni faaliyetlerle uzatılmayacak.



Teşvikten yararlanacak gençlerin, kendi işinde bifiil çalışması veya işini kendi yönetmesi şartı aranacak.



Ortaklık kuranların tümünün yaş ve diğer şartları karşılaması istenecek.



Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olanlar kapsam dışı kalacak.



İş kurup teşvikten yararlandıktan sonra faaliyete tekrar geçenler teşvikten yararlanamayacak, ancak işini bıraktığı tarihe kadarki dönemler için indirim alacak.



Vergi desteğinden yararlanmak için mükellefler tarafından verilecek beyannamelere bildirim eklenecek.