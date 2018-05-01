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'Okuma-yazma bilmeyen kalmasın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın tüm yurtta başlattığı 'Okuma Seferberliği' kapsamında Antalya Kepez Meslek Edindirme Kurslarında (AKMEK) açılan okuma-yazma kursları yoğun ilgi görüyor

'Okuma-yazma bilmeyen kalmasın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın tüm yurtta başlattığı 'Okuma Seferberliği' kapsamında Antalya Kepez Meslek Edindirme Kurslarında (AKMEK) açılan okuma-yazma kursları yoğun ilgi görüyor

01 Mayıs 2018 Salı 22:28
'Okuma-yazma bilmeyen kalmasın'
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın tüm yurtta başlattığı 'Okuma Seferberliği' kapsamında Antalya Kepez Meslek Edindirme Kurslarında (AKMEK) açılan okuma-yazma kursları yoğun ilgi görüyor. 'Kepez'de okuma-yazma bilmeyen kalmasın' sloganıyla başlatılan kampanyayla, çeşitli sebeplerden okula gidememiş vatandaşlar, özellikle de kadınlar hedef alınıyor. Haftada üç gün verilen kurslarda vatandaşlar gündelik işlerini aksatmadan yıllarca hayalini kurdukları okuma yazmayı öğreniyor. Yıllar sonra kalem tutmanın heyecanını yaşayan kadınlar, kurs sırasında birbirlerine de yardımcı oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Kepez Kaymakamlığının destek verdiği projede eğitimler uzman eğitimciler tarafından veriliyor. Öğrenmenin yaşının olmadığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşların ücretsiz gerçekleştirilen kurslardan çekinmeden yararlanmalarını istedi. Haftada üç gün toplamda 80 saat süren ve çizgi çalışması ile başlayan kurslar, harf ve hecelerle devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine Erdoğan
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