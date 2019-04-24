Okula giden çocuğu olanlara aylık para yardımı!

İhtiyaç sahibi ailelere, okula giden çocukları olması durumunda çocuğun hangi düzeyde eğitim aldığına bağlı olarak her ay düzenli olarak maddi destek veriliyor. Bu ödemeler her çocuk için ayrı olarak gerçekleştiriliyor. İşte para yardımının tutarı ile ilgili detaylar…

Okula giden çocuğu olanlara aylık para yardımı!
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MUHTAÇ durumdaki ailelere, Şartlı Eğitim Yardımı adı altında okula giden çocuk sayısı başına para yardımı yapılıyor. Ödemelerin Ziraat Bankası ve PTT aracılığıyla iletilirken okula devam eden kız çocukları için daha yüksek oradan ödeme yapılıyor. Yardımın devam etmesi için çocukların okula devam etmesi şartı aranıyor.

AYLIK ÖDEME MİKTARLARI NE KADARDIR?
İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 35 TL
İlköğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 40 TL
Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 50TL
Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için/ aylık 60 TL
BAŞVURULAR NEREYE, NASIL YAPILIR?
Başvuru için T.C. nüfus cüzdanı yeterlidir. Başvuruyu 18 yaş üzeri aile bireyi yapmalıdır. Ödemeler, 9 ay boyunca, 2 aylık periyotlarda toplu olarak yapılır.

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