Okula giden çocuğu olanlara aylık para yardımı!

MUHTAÇ durumdaki ailelere, Şartlı Eğitim Yardımı adı altında okula giden çocuk sayısı başına para yardımı yapılıyor. Ödemelerin Ziraat Bankası ve PTT aracılığıyla iletilirken okula devam eden kız çocukları için daha yüksek oradan ödeme yapılıyor. Yardımın devam etmesi için çocukların okula devam etmesi şartı aranıyor.

AYLIK ÖDEME MİKTARLARI NE KADARDIR?

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 35 TL

İlköğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 40 TL

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 50TL

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için/ aylık 60 TL

BAŞVURULAR NEREYE, NASIL YAPILIR?

Başvuru için T.C. nüfus cüzdanı yeterlidir. Başvuruyu 18 yaş üzeri aile bireyi yapmalıdır. Ödemeler, 9 ay boyunca, 2 aylık periyotlarda toplu olarak yapılır.