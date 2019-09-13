Okul kantinlerinde çiğ köfte yasağı

ANTALYA'DA 1706 okulda, 33 bin 225 öğretmen ve 466 bin 507 öğrencinin 9 Eylül'de ders başı yaptığı 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı nedeniyle Antalya Valiliği, 'Okul ve Öğrenci Güvenliği' başlıklı yazılı bir genelge çıkardı. Okullar açılmadan önce yeni dönemin sorunsuz ve sağlıklı başlatılması, sürecin uyum, ahenk ve güven içerisinde yürütülmesinin amaçlandığı 12 maddelik genelge, tüm kaymakamlıklar, milli eğitim ve okul müdürlüklerine gönderildi.

İlk maddede, 25 Ekim 2017 tarihli Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde yer alan kuralların harfiyen uygulanması isteniyor. İkinci maddede, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ilgili emniyet müdürlükleriyle irtibata geçilerek servis şoförlerinin, servis rehber personelinin, kantin işletmecilerinin ve kantin çalışanlarının mutlaka güvenlik kontrolünden geçirilmesi, güvenlik soruşturması olumsuz olanların derhal okullarla ilişiğinin kesilmesi istendi. Ayrıca okul servis sürücüleri eğitimi ve okul taşıt rehber personel eğitimi almamış olanlar işe alınamayacak, tamamı sertifikalandırılacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve ilgili birimler servis denetimlerini düzenli yapacak. Öğrenci servisleri, öğrencileri derse başlama saatinden en erken 15 dakika önce okula getirecek, ders çıkışında da en geç 15 dakika içinde okuldan alacak. Okullarda derse başlama saatleri ise geçen seneye göre 30'ar dakika ileri alındı. İkili eğitim yapan ilk ve ortaokulların giriş saati en erken 08.00, liseler 07.30, teneffüs araları en az 10 dakika olarak belirlendi. Tekli eğitim yapan bütün okulların giriş saati en erken 08.30, teneffüs araları 15 dakika olacak. Antalya'da 1706 okuldan 70'inde ikili eğitim verilirken, 1636 okul ise tekli eğitime geçti.

Genelgede, okullarda bulunan kamera sistemlerinin çalışır halde olması ve en az bir ay öncesi kayıtların tutulması istendi. Herhangi bir olumsuzluk yaşandığı zaman bu kayıtlar ilgili birimlerle paylaşılabilir nitelikte olacak. Kantinlerle ilgili de satılabilecek ve satılamayacak gıda ürünleriyle ilgili, denetimler yapılacak. Kantinlerde kesinlikle çiğ köfte satışının yapılamayacağı ayrı bir madde olarak yer aldı. Ayrıca yardımcı ders kitabı kesinlikle aldırılmayacağı ve derslerde kullandırılmayacağı da vurgulandı. Okullarda seçme özel sınıflar ve seviye grupları da oluşturulamayacak. Genelgede, kayıt parası adı altında velilerden herhangi bir ücret alınmayacağı, okullara yapılacak yardımların okul aile birliği aracılığıyla velilerin ortak kararıyla tamamen gönüllülük esasına dayalı olacağına da işaret edildi.