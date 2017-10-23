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Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli oldu

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), öğretmenlere yapılacak sosyal yardım miktarları belirlendi

Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli oldu

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), öğretmenlere yapılacak sosyal yardım miktarları belirlendi

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:52
Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli oldu
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EKİM 2017 itibarıyla öğretmenlere yapılacak sosyal yardım miktarları, evlilik yardımı 550 lira, doğum yardımı 275 lira, doğal afet yardımı ortalama bin 320 lira, cenaze yardımı bin 404 lira 6 kuruş, kaza sonucu ölüm yardımı 10 bin lira olarak belirlendi.

İLKSAN Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin tüm maddelerinde yapılan değişiklik ve düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığının Ekim 2017 tarih ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğü girdi.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni düzenleme ile doğum, sağlık destek, afet ve acil durum hallerinde yapılacak yardımlar ile cenaze yardımı uygulamasına ilişkin yeni yardım kalemlerinin belirlendiğini bildirdi.

Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, Ekim 2017 itibarıyla öğretmenlere yapılacak sosyal yardım miktarları şöyle:

"Evlilik yardımı 550 lira, doğum yardımı 275 lira, doğal afet yardımı (son adiatın 24 katı kadar) ortalama bin 320 lira, cenaze yardımı bin 404 lira 6 kuruş, kaza sonucu ölüm yardımı 10 bin lira, şehitlik yardımı 15 bin lira, maluliyet yardımı (emekli olmuş gibi ödenecek) ortalama 17 bin lira, ölüm yardımı (emekli olmuş gibi ödenecek) ortalama 19 bin lira, emekli yardımı (120 ay aidat ödeyip emekli olanlara) ortalama 28 bin lira, sağlık destek yardımı (tedavi esaslı konaklamanın yüzde 50'si ödenecek), sağlık ve sosyal muhtevalı diğer yardımlar."

İLKSAN tarafından geçen yıl 12 bin 426 öğretmen ve eğitim çalışanına toplamda 149 milyon 922 bin 506 lira 30 kuruş karşılıksız sosyal yardım ödemesi yapıldı, 2017'de yardım yapılan üye sayısının 15 bine yardım miktarının ise 200 milyon liraya ulaşmasını bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İlkokul ÖğretmenleriSağlık Ve Sosyal Yardım SandığıİLKSAN
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