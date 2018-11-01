Öğretmen adaylarının beklediği atama tarihi ve rakam netleşti

MEB tarafından açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak. Sözlü sınavlar 10-31 Aralık'ta gerçekleşecek. Atama tercihleri ise 28 Ocak- 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 7 ŞUBAT 2019'DA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak. Ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık'ta yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019'da gerçekleştirilecek.

MAZERETE BAĞLI ATAMALAR AĞUSTOS'TA

Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı. Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak'ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde olacak. Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.