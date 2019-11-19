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Öğrenim kredisini ödeyemeyene müjde! Masada iki seçenek var

Yaklaşık 5 milyon genci ilgilendiren öğrenim kredileri için harekete geçen hükümet, yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Yapılacak düzenlemede borçların faizlerinin silinmesi ve iş bulduktan sonra ödeme formülü üzerinde duruluyor.

EKONOMİ 19.11.2019, 10:24
Öğrenim kredisini ödeyemeyene müjde! Masada iki seçenek var
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ÜLKEMİZDE öğrenim kredisi borcu olan yaklaşık 5 milyon genci yakından ilgilendiren güzel haber geldi. Hükümet öğrenim kredisini ödeyemen öğrenciler için yeni bir düzenleme hazırlığında. AK Parti hükümeti yaklaşık öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen 5 milyon genç için kolları sıvadı. Hükümet öğrenim kredisini ödeyemen öğrenciler için yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor. Mevcut durumda borç mezun olduktan iki yıl sonra ödenmezse icra geliyor. Hükümet yeni düzenlemede 'iş bulduktan sonra ödeme' formülü üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemede ayrıca, karşılıksız çeke hapis cezasına karşı da çalışma gündemde. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yasal düzenlemelerde yer almaya çalışan eğitim kredisi mağdurlarıyla çek mağdurları, hem iktidar partisinde hem de muhalefette karşılık buldu. Bu iki konuda düzenlemelerin hazırlanan yasalara girme olasılığı arttı.

BORÇLARIN FAİZLERİNİN SİLİNMESİ ÖNERİSİ

Edinilen bilgiye göre, muhalefet partilerinin yasa teklifleriyle TBMM gündemine gelen bu iki konu, AK Parti'de yapılan toplantılarda da gündem oluşturdu. Son günlerde, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçları nedeniyle icra takiplerinin artması nedeniyle toplantılarda borçların faizlerinin silinmesi önerileri dile getirildi. AK Parti'nin son grup yönetimi toplantısında, KYK konusunun yanı sıra karşılıksız çek verenlere hapis cezasının kaldırılması da tartışıldı. AK Parti kurmayları, karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması konusunda, "Ödeme güçlüğüne düşmüş, çekini ödeyememiş kişi hapse giriyor. Hapiste iken borcunu ödeme imkânı zaten yok. Bu durumda olanlarla ilgili olarak bir düzenlemenin infaz yasasına girme olasılığı var" dediler. KYK borçları konusunda ise yasal düzenleme veya KHK çıkartılabileceği öne sürülüyor.

5 MİLYON GENCİ İLGİLENDİRİYOR

Eğitim kredisi borçları konusunun 5 milyon genci ilgilendirdiği, sorunun yasa maddesindeki hükümden kaynaklandığı belirtiliyor. Mevcut yasaya göre, KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Genç mezun, 2 yıl sonra işe giremese de borcunu ödemeye başlamak zorunda kalıyor. Birçok öğrencinin icralık olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle öğrenci kredisi alanların, sigortalı işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmaması ve ertelenen borca faiz uygulanmaması öneriliyor.

KARŞILIKSIZ ÇEK SORUNU

Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması ise CHP tarafından yasa teklifi ile TBMM gündemine getirildi. Hamzaçebi, AK Partililerin "Düzenleme zorunlu oldu" dediği bu konudaki yasa tekliflerini şöyle dile getirmişti: "Çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezası uygulanıyor. Bunun süresinde ödenmemesi durumunda ise hapis cezasına dönüşüyor. Çekte yazılı rakam her neyse, bu özel hukuk ilişkisinden doğan bir alacak veya borçtur. Özel hukuk ilişkisinden doğan bir tutarın ödenmesi için hapis cezası getirilmesi doğru değildir. Bu, sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle hapis cezası verilmesi anlamına gelir. Anayasa'nın temel kuralına aykırıdır. Kriz nedeniyle esnaf hapis tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son iki yıl içerisinde karşılıksız çek sayısında adeta patlama yaşanıyor."a

#öğrenim kredisi #müjde #hükümet #borç
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