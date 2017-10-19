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Öğrenciler online alışveriş yapıyor

Üniversiteler açıldı, dersler başladı. Şehir dışından üniversiteyi kazanıp gelen öğrenciler yurtlarda ya da öğrenci evlerinde konaklamaya başladı

Öğrenciler online alışveriş yapıyor

Üniversiteler açıldı, dersler başladı. Şehir dışından üniversiteyi kazanıp gelen öğrenciler yurtlarda ya da öğrenci evlerinde konaklamaya başladı

19 Ekim 2017 Perşembe 22:45
Öğrenciler online alışveriş yapıyor
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ANNE evindeki konfordan öğrenci evi modeline geçen gençler, eksiklerini en çok online alışverişten sağlıyor. Farklı kategorideki ürünlerini müşterilerine sunan morhipo.com, 18-22 yaş aralığındaki gençler ev kategorisi verilerinden öğrencilerin en çok hangi ürünleri tercih ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, satın alınan ürünlerin başında küçük ev aletleri geldiğini belirtilirken, pratik ve hızlı yemek hazırlamanın formülü için öğrenciler, tost ve kahve makinesi ile mutfak robotları gibi ürünleri tercih etti. Ayrıca, nevresim ve havlu gibi ürünleri de sepetlerine eklediler.
İSTANBUL’DA OKUYAN ÖĞRENCİLER İLK SIRADA
Site üzerinden en çok alışveriş yapan öğrenci grubunu yüzde 25 oranla İstanbul’da öğrenim gören üniversite gençliği oluştururken, İstanbul’u yüzde 10 oranla Ankara, yüzde 8 ile İzmir, yüzde 5 ile de Eskişehir takip etti. İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de okuyan öğrenciler aynı zamanda en çok ev eşyası alan kesimi de oluşturdu. Öğrenci evlerinin kiralanmaya ya da yurt odalarının dekore edilmeye başlandığı bu dönemde en çok ev tekstil ürünleri tercih edildi. Ev tekstil ürünleri içerisinde yüzde 45 oranla nevresim takımları birinci sıraya yerleşti. Nevresim takımlarını havlu, aydınlatma ve kilim/halı ürünleri izledi.
KÜÇÜK EV ALETLERİNE İLGİ ARTTI
Yeni evlerinde anne yemeğini özleyecek olan öğrenciler, bu yıl mutfak aletlerine de yoğun ilgi gösterdi. Mutfak ürünleri içerisinde en çok tercih edilen; yüzde 17 oranla tencere ve tava takımları oldu. Onları sırasıyla çaydanlık, tost makinesi ve kahve makinesi takip etti. Elektrikli aletler bölümünde de geçen yıla oranla öğrenciler yüzde 20 daha fazla sipariş verdi. Elektrikli süpürge ve ütü, öğrencilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında geldi.
EVİNE ALIŞVERİŞ YAPARKEN MODADAN VAZGEÇMİYORLAR
18-22 yaş arası gençlerin sepetinde ev tekstil ve elektrikli küçük ev aletlerinin yanı sıra kendileri için de alışveriş yaptıkları görüldü. Gençler en çok spor giyim kategorisinden ürünleri sepetlerine eklerken jean (kot) ve sneaker modellerinden de vazgeçmedi. Gençlerin sepet ortalaması ise 180 ile 220 TL arasında değişiyor.

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Üniversiteler
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