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OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ekonomik görünümün kırılgan olduğunu ve konjonktürel krizin sağlamlaştığına dair işaretlerin arttığını belirterek küresel ekonominin finansal krizden bu yana en yavaş büyümeyi gerçekleştireceği öngörüsünde bulundu.

EKONOMİ 21.11.2019, 16:07
OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti
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OECD'nin "Kasım ayı geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Türkiye ekonomisine ilişkin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin öngörüsünü  yukarı yönlü güncellendiği raporda, küresel ekonomik görünümün kırılgan olduğu  belirtilerek, konjonktürel krizin sağlamlaştığına dair işaretlerin arttığı bildirildi. Raporda, dünya ekonomisi için eylül ayında yayımlanan ara rapordaki  yüzde 2,9'luk 2019 büyüme tahmini korunurken, yüzde 3'lük 2020 büyüme öngörüsü  ise yüzde 2,9'a düşürüldü. Avro Bölgesi ve Çin’e yönelik bu yıla ilişkin tahminlerin yukarı yönlü  revize edildiği raporda, ABD ekonomisi için bu yıl 0,1 puan düşüşle yüzde 2,3 ve  gelecek yıl için de sabit tutarak yüzde 2 büyüme tahmininde bulunuldu. Raporda, OECD, Avro Bölgesi büyüme tahminini 2019 için yüzde 1,1'den  yüzde 1,2'ye, 2020 için yüzde 1’den yüzde 1,1’e çıkarırken, dünyanın ikinci büyük  ekonomisine sahip Çin’in büyüme tahminini ise 2019 için yüzde 6,1'den yüzde  6,2'ye yukarı yönlü revize etti, 2020 için de yüzde 5,7'de sabit bıraktı. OECD raporunda, Almanya'nın büyüme tahmininin 2019 için yüzde 0,5'ten  yüzde 0,6'ya yükseltilirken, 2020 için yüzde 06’dan yüzde 0,4'e indirilmesi  dikkati çekerken, Hindistan'ın büyüme tahmini 2019 için yüzde 5,9'dan yüzde  5,8’e, 2020 için de yüzde 6,3'ten yüzde 6,2’ye revize edildi. Örgüt, Japonya'nın büyüme tahminini 2019 için yüzde 1 ve 2020 için  yüzde 0,6'da sabit bıraktı. OECD, G20’ye ilişkin büyüme tahminini de sabit bırakırken, bu yıl  yüzde 3,1 gelecek yıl ise yüzde 3,2 büyüme öngördü. Küresel ekonomik görünüşün bastırılmış olmaya devam ettiği ve aşağı  yönlü risklerin büyüyen politika belirsizliği ve zayıflayan iş iklimi ortasında  artış gösterdiği kaydedilen raporda, belirsizliğin dünyadaki şirketler için ana  endişe haline geldiği belirtildi. OECD raporunda, küresel ekonominin 2008 finansal krizden bu yana en  yavaş büyümeyi göstereceği vurgulanırken, hükümetlerin yatırımları canlandırmak  için işleri merkez bankasına bırakmasının bunda payı olduğu kaydedildi. Raporda, hükümetlerin iklim değişikliği, çok taraflı sistemin çöküşü  ve ekonomilerin dijitalleşmesi gibi küresel zorluklarla başa çıkmada sıkıntılar  yaşadığına işaret edildi. OECD Başekonomisti Laurence Boone, raporda, söz konusu küresel  zorlukları geçici faktörler olarak görerek para veya maliye politikalarıyla  çözülebileceğini düşünmenin hata olduğunu belirterek, “Sorunlar yapısal.”  değerlendirmesinde bulundu. Zayıf ihracat talebi ve bozulmuş bilançoların ekonomik toparlanmaya  baskı yapmaya devam edeceğine işaret edilen raporda, jeopolitik belirsizliklerden  doğacak ilave risklerin, güveni aşındırıp oynaklığı artırabileceği uyarısı  yapıldı. Raporda, mali ve parasal politika alanlarındaki güvenilir politika  iyileştirmelerinin de toparlanmayı hızlandırabileceğine vurgu yapıldı.

#OECD #büyüme beklentisi #Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
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