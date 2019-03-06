OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 küçülecek

OECD, bugün yayınladığı 'Ara Ekonomik Görünüm Tahminleri Mart 2019' raporunda, Türkiye için 2019 yılı GSYH beklentisini aşağı yönlü revize etti. Türk ekonomisinin 2018 yılında yüzde 2.9 büyüdüğünü tahmin eden OECD, 2019 yılında yüzde 1.8 daralma yaşandıktan sonra, 2020 yılında yüzde 3.2 büyüme olacağı öngörüsünde bulundu. Bir önceki raporda bu yıl için beklenti yüzde 0.4 daralma, gelecek yıl için yüzde 2.9 büyüme şeklindeydi. Türkiye için büyüme tahminlerinin zayıf kalmaya devam ettiğine işaret eden OECD, 2018 yılı ortalarından bu yana üretim ve iç talepte keskin bir düşüş yaşandığını kaydetti. Finansal piyasaların istikrar kazandığını ve dış rekabet gücünün iyileştiğini belirten OECD, "Ancak zayıf güven, şirketlerin yüksek borç servis yükü, sıkı para politikası ve Euro Bölgesi piyasalarındaki zayıf talep yurt hala içi ve dış talep üzerinde baskı yaratıyor" dedi.

'ÖNCELİK REFORM OLMALI'

Raporda, bütçe pozisyonunun veya dış pozisyonun sürdürebilirliği konusunda endişelerin devam ettiği Arjantin ve Türkiye gibi gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde yatırımcı güveninin sürdürülmesi için sıkı bir parasal durumun gerekli olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Nominal faiz oranlarının, enflasyon yüksek seviyelerden yavaşladıkça aşağı gidebileceğini belirten OECD, ancak daha düşük faizler için çok küçük bir alan bulunduğunu ifade etti. Raporda ayrıca, "Bu ekonomilerde öncelik, orta vadede bütçe ve finansal sürdürülebilirlik için görünümü güçlendirecek reformları yapmak olmalı" ifadeleri yer aldı.