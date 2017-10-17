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Oda kumandası ile kullanılıyor

Bosch, Condens 7000i W yoğuşmalı kombiler, akıllı oda kumandası ile kullanılabiliyor. Böylece mobil telefon ve tablete yüklenen bir uygulama ile istenilen yerden sıcaklık ayarlanabiliyor

Oda kumandası ile kullanılıyor

Bosch, Condens 7000i W yoğuşmalı kombiler, akıllı oda kumandası ile kullanılabiliyor. Böylece mobil telefon ve tablete yüklenen bir uygulama ile istenilen yerden sıcaklık ayarlanabiliyor

17 Ekim 2017 Salı 07:46
Oda kumandası ile kullanılıyor
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BOSCH Condens 7000i W yoğuşmalı kombi, üstün teknolojisiyle sunduğu 24 ve 30 Kw kapasiteleri ile evlerin ısıtma ve sıcak kullanım suyunu da sağlıyor. Titanyum cam ön panele sahip tasarımı ile evlere hem estetik katıyor hem de 36 desibel ses seviyesiyle de evlere konfor sunuyor. Condens 7000i W uygun boyutları sayesinde çok az yer kaplıyor. Ön kapağı tamamen dayanıklı ve kırılmaz camdan yapılan Condens 7000i yoğuşmalı kombi modern tasarımı ile dikkat çekiyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Condens 7000i W kombiler aynı zamanda 36 desibel sessizlik sunuyor.

Uzaktan kontrol

Condens 7000i w Yoğuşmalı Kombiler, hem oda sıcaklığı hem de dış hava sıcaklığına göre ayarlanabilen CT100 akıllı oda kumandası ile kullanılabiliyor. Bu kumandanın en dikkat çekici özelliği, mobil telefona ya da tablete yüklenen bir uygulama ile kombiyi, istenilen yerden istenilen anda açıp kapatabilmesi. Bu uygulama sayesinde ev ya da işyerlerindeki Condens 7000i w, kilometrelerce uzaktan bile istenilen ortam sıcaklığına ayarlanabiliyor. Böylece, ısıtma sezonu boyunca gerekli olan ısıtma ihtiyacı kadar ısı üretilirken, hem yakıt tasarrufu hem de ısınma konforu bir arada sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BoschCondens 7000i W
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