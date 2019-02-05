Ocak ayının zam şampiyonu gıda oldu!

ENFLASYON Ocak'ta gıdadan beslendi. Aylık yüzde 6.43, yıllık yüzde 30.97 artan gıda fiyatlarının etkisiyle yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 3 ayın ardından yönünü tekrar yukarıya çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE Ocak'ta aylık yüzde 1.06 ve yıllık yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla Ocak'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 7.95 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti.

BİBER ŞAMPİYON

Tüketici fiyatları bazında Ocak'ta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 87.87 ile çarliston biberde oldu. Çarliston biberi, yüzde 80.94 ile patlıcan, yüzde 67.63 ile ıspanak izledi. Ocak'ta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 63.84 ile sivri biber, yüzde 53.31 ile taze fasulye, yüzde 44.31 ile salatalık yer aldı..

SEPET DEĞİŞTİ

2019'da TÜFE'de 418 madde, 895 madde çeşidi kapsanacak, 28 bin 711 işyeri ve 4 bin 274 konuttan her ay 544 bin 256 fiyat derlenecek. Sepete giren ürünler hazır et yemekleri, konserve balık, hazır sütlü tatlılar, dereotu, nane, roka, tere, fındık ezmesi, çocuk elbisesi, evcil hayvan gıda harcaması, saat ve kadın çantası şeklinde sıralandı. Sepetten anaokulu ücreti çıkartıldı.