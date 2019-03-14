Ocak ayı sanayi üretimi açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Ocak ayında yıllık yüzde 7.3 azaldı. Bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.



Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.