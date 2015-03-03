O ülkenin bütün borcu sıfırlandı

Makedonya, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borcunun son taksiti olan 174 milyon doları ödeyerek, IMF'ye olan borcunu sıfırladı

MAKEDONYA Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Zoran Stavrevski, gazetecilere yaptığı açıklamada, IMF'ye olan borcun son kısmını 27 Şubat'ta ödediklerini belirterek, borcu zamanından önce ödedikleri için 5 milyon avro tasarruf yaptıklarını söyledi.Stavrevski, 2011 yılında aldıkları 312 milyon dolarlık kredinin son taksitini ülkenin çıkarları doğrultusunda erken ödeme kararı aldıklarını belirterek, ülke ekonomisinin iyi olduğu dönemde borçları azaltmak için çalıştıklarını ifade etti.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Makedonya'nın kredi notunu "BB+" olarak teyit ettiğini hatırlatan Stavrevski, "Bu, Makedonya ekonomisinin aldığını iyi sonuçların bir kanıtıdır" ifadesini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.