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O ülkenin bütün borcu sıfırlandı

Makedonya, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borcunun son taksiti olan 174 milyon doları ödeyerek, IMF'ye olan borcunu sıfırladı

O ülkenin bütün borcu sıfırlandı

Makedonya, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borcunun son taksiti olan 174 milyon doları ödeyerek, IMF'ye olan borcunu sıfırladı

03 Mart 2015 Salı 22:12
O ülkenin bütün borcu sıfırlandı
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 MAKEDONYA  Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Zoran Stavrevski, gazetecilere yaptığı açıklamada, IMF'ye olan borcun son kısmını 27 Şubat'ta ödediklerini belirterek, borcu zamanından önce ödedikleri için 5 milyon avro tasarruf yaptıklarını söyledi.Stavrevski, 2011 yılında aldıkları 312 milyon dolarlık kredinin son taksitini ülkenin çıkarları doğrultusunda erken ödeme kararı aldıklarını belirterek, ülke ekonomisinin iyi olduğu dönemde borçları azaltmak için çalıştıklarını ifade etti.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Makedonya'nın kredi notunu "BB+" olarak teyit ettiğini hatırlatan Stavrevski, "Bu, Makedonya ekonomisinin aldığını iyi sonuçların bir kanıtıdır" ifadesini kullandı.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 21:15
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