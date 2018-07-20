O ülkede Türkiye turu satışları yüzde 42 arttı

TUTU.RU üzerinden alınan yaz tatili için turlarını analiz eden site, Rusların tercihinde geçen yıldan beri değişiklik olmadığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Ruslar en fazla yurtiçi tatile yönelirken yurtdışında en yüksek rakama ulaşan ülke Türkiye oldu. Türkiye'yi Yunanistan ve geçen yıl 6. sırada bulunan Kıbrıs izledi.

Tutu.ru, Türkiye turu satışlarının geçen yıla kıyasla yüzde 42 arttığını vurguladı. Site, Türkiye turlarının yüzde 2, Yunanistan turlarının yüzde 4 ve Kıbrıs turlarının yüzde 1 ucuzladığını da kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 08:15