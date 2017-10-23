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O ülke madeni para basmayı bıraktı

Belçika Kraliyet Darphanesi, bugün itibarıyla madeni para basımına son verdi

O ülke madeni para basmayı bıraktı

Belçika Kraliyet Darphanesi, bugün itibarıyla madeni para basımına son verdi

23 Ekim 2017 Pazartesi 18:28
O ülke madeni para basmayı bıraktı
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BELÇİKA federal hükümeti, aldığı tasarruf tedbirleri doğrultusunda  bugün itibarıyla madeni para basımına son verildiğini açıkladı.

Açıklamada, 43 darphane çalışanının Maliye Bakanlığı'nın çeşitli  birimlerinde istihdam edileceği belirtildi.

Belçika Kraliyet Darphanesi, 1832 yılından beri ülkede kullanılan  paraları basmaktan sorumluydu. Darphane, Belçika frangından avroya geçiş  sonrasında sadece madeni para basımı gerçekleştirebiliyordu.

Avro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerde banknotlar Avrupa  Merkez Bankası’nca (ECB) tedavüle sokuluyor. Madeni para basımı ise ECB'nin  miktar kontrolünde avro bölgesi ülkelerinin yetkisinde gerçekleştiriliyor.

Avro para biriminde 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 avro/sent ile 1 ve 2 avroluk  madeni paralar bulunuyor. Her avro madeni paranın yazı kısmı bütün üye ülkelerde  aynı şekilde basılırken, tura kısmı ilgili ülkelerce belirleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Kraliyet DarphanesiMadeni Para
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