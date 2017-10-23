O ülke madeni para basmayı bıraktı

Avro para biriminde 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 avro/sent ile 1 ve 2 avroluk madeni paralar bulunuyor. Her avro madeni paranın yazı kısmı bütün üye ülkelerde aynı şekilde basılırken, tura kısmı ilgili ülkelerce belirleniyor.

Belçika Kraliyet Darphanesi , 1832 yılından beri ülkede kullanılan paraları basmaktan sorumluydu. Darphane, Belçika frangından avroya geçiş sonrasında sadece madeni para basımı gerçekleştirebiliyordu.

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