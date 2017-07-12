O tarihten sonra emekli olanlar dikkat!

TÜRKİYE'DE sosyal güvenlik kurumları arasındaki farklılıklar 2008 reformuyla çözüme kavuşturuldu. Böylece Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Birçok işlem daha hızlı ve kolay hale gelirken, emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemleri ise maalesef değişmedi. Emeklilik şartları da, ücret sistemi de, zam usulleri de farklı farklı uygulanmaya devam ediyor. Burada da mutlak surette bir norm birliği gerekiyor.



Bunun yanında aynı kurumdan emekli olanlar arasında da ücret farklılıkları ortaya çıkıyor. Aynı şartlarda fakat farklı tarihlerde emekli olanlar, birbirinden çok farklı ücretler alıyor. Bunun düzeltilmesi için 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için bir düzenleme yapılmış ve 355 lirayı bulan artışlar sağlanarak sorun bir nebze olsun çözülmüştü.



Ancak hem Bağ-Kur emeklileri hem de 2000 yılı ve sonrası emekli olanlar için mağduriyet devam ediyor.



200 LİRA MAKASI KAPATTI



2015 yılında yapılan seyyanen zam özellikle düşük maaş alan emekliler için bir nefes olmuştu. Maaşı bin lira ve altında olanlara 100 lira seyyanen zam verilirken, bin ile bin 100 lira arasındaki aylıklar da bin 100 liraya tamamlanmıştı.



5 milyon emekli söz konusu düzenlemeden yararlanmış; bunların yaklaşık 3.5 milyonu 100 lira, kalanları da 1 ile 99 lira arasında değişen tutarda seyyanen zam almıştı. Bunun ardından 2016 yılında tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine tekrar 100 liralık daha seyyanen zam yapıldı. Böylece maaşı 1.100 liranın altında olanlar 200 lira, diğerleri ise 100 lira seyyanen zam almış oldular. Yıllık artış ise 1.100 liranın altında maaş alanlar için 2.400 lira diğerleri için ise 1.200 lira oldu.



TEKRAR GÜNDEME GELDİ



2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için intibak ilk olarak ombudsmanın tavsiyesi üzerine gündeme gelmişti. Daha sonra konu emekliler dernekleri tarafından yargıya intikal ettirildi ve son olarak Anayasa Mahkemesi'ne kadar geldi. Buradan çıkacak sonuca göre düzenleme yapılması gerekiyor. 2015 ve 2016 yılında yapılan seyyanen zamlar gibi bir uygulama ile özellikle belli bir miktarın altında maaş alanların yeni emekliler ile arasındaki farkı kapatacak gibi görünüyor.



AĞUSTOS'TA 4 ZAM BELLİ OLACAK



Emekliler bu ay zamlarını alırken Ağustos ayı da onlar için önemli bir gelişmeye şahitlik edecek. Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde 2 milyona yakın Emekli Sandığı emeklisi ile 3 milyon memurun 2018 ve 2019 yıllarında alacakları zam oranları belli olacak. Her yıl iki zam alındığı için de bu yıllara ait 4 ayrı zam oranı Ağustos ayında açıklanacak. Bu zamların da yine enflasyonun üzerinde olması bekleniyor.