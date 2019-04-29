O kredi kartlarıyla ilgili flaş karar!

Avrupa Birliği, Visa ve MasterCard`ın rekabet incelemesini sona erdirmek için taahhüt ettiği bölgeler arası takas komisyonu oranlarında indirimi kabul etti

O kredi kartlarıyla ilgili flaş karar!
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AB Komisyonu, rekabet incelemelerine son vermek için Visa ve  MasterCard'ın kartlı ödeme işlemlerindeki bölgeler arası takas komisyonu  oranlarına yönelik taahhütlerinin kabul edildiğini açıkladı.
Açıklamada, Visa ve MasterCard'ın taahhütlerinin AB yasalarına göre  bağlayıcı olduğuna dikkat çekilerek, uygulamayla bölgeler arası takas komisyonu  oranlarında yaklaşık yüzde 40 indirim yapılacağı belirtildi.
Visa ve MasterCard, aralık ayında Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki  ülkelerin kart hamillerinin Avrupa'daki iş yerlerinde gerçekleştirdikleri  ödemelerde uygulanan bölgeler arası takas komisyonu oranlarında indirim yapmayı  taahhüt etmişti.
 
Firmalar, söz konusu oranın 5,5 yıl boyunca mağaza alışverişlerinde  banka kartlarından işlemin yüzde 0,2'si, kredi kartlarından da yüzde 0,3'ü olarak  uygulanmasını teklif etmişti.
Söz konusu değişikliklerle, 3'üncü ülke kartlarına uygulanacak  bölgeler arası takas komisyon oranları AB banka kartlarıyla aynı seviyelere  gelmiş oluyor.
AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete  aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB  Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalara aykırı bir  durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.
 

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