O ilçeye piyango vurdu

İstanbul'un en eski semtleri arasında yer alan Beyoğlu, son zamanlarda kentsel dönüşümün en önemli adreslerinden biri oldu. İstanbul’un merkezi konumunda tarihi binalara ev sahipliği yapan ilçe İstiklal Caddesi, Piyalepaşa, Okmeydanı, Tarlabaşı, Haliç, Galata ve Hasköy gibi semtleriyle, mega kent İstanbul’un popüler bölgeleri arasında yer alıyor. Dünya gazetesinin haberine göre; Bugüne kadar birçok projenin gerçekleştirildiği Beyoğlu bölgesinde kentsel dönüşümle birlikte yenilenme süreci başladı. Bu dönüşümde önemli çalışmalar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bölgede dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Bölgede, son 10 yılda 100 bin kişiye istihdam sağlandığını, bunun 50 milyar liralık bir yatırım anlamına geldiğini belirten Ahmet Misbah Demircan “Şu anda 1.1 milyon metrekarelik inşaat yapılıyor ki bunların değeri ise 10 milyar lira civarında” dedi. Türkiye’nin en önemli yatırımları arasında yer alan Haliçport ve Galataport projelerinin 2023 yılında kadar realize olacağını belirten Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi: “Bu projeler 40 milyar liralık büyüklükte. Okmeydanı da yenilendiğinde çok özel bir bölge olacak. Biz, Beyoğlu Belediyesi olarak yatırımcılarımızı destekliyoruz. Bu da aslında şehre destek anlamına geliyor.”

Piyalepaşa'ya 500 milyon dolar yatıracak

İstanbul Piyalepaşa'da kentsel dönüşüm için düğmeye basan Polat Holding, 80 dönüm arazide 500 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, Beyoğlu’nun kentin en eski parçalarından birisi olduğunu belirterek, “Deprem riski ve kalitesiz sosyal hayat düşünüldüğünde bu kadar eski yapının olduğu bir yerin yenilenmesi gerekiyor” dedi. Kentsel dönüşüm yaptıkları Piyalepaşa'daki binaların tamamın neredeyse 40-50 yıllık ve ruhsatsız olduğunu dile getiren Yücel, “Bu nedenle bölgede tüm problemlerin çözümü kentsel dönüşümden geçiyor” diye konuştu. 2012 yılında bölgenin riskli alan ilan edilmesiyle proje geliştirme çalışmalarına başladıklarını anlatan Yücel, “İmarı çıkan projemize İBB de onay verdi. Satışlara başladık” dedi. Kaan Yücel, 82 bin metrekare alanda 650 bağımsız birimin yer aldığı proje üreteceklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi: “Tapulu kısımların yüzde 95'iyle anlaştık. Tapusu olmayan bölgelerde de ciddi bir ilerleme kaydettik. Ruhsat alındığında mülkiyet sorunu zaten ortadan kalkmış olacak. Piyalepaşa projesinde toplamda 950 konut olacak, bunların 215 tanesini hak sahiplerine veriyoruz.”

Tarlabaşı'nda teslimler yaklaşıyor

İstanbul’un en önemli dönüşüm projelerinden biri olan Tarlabaşı projesinin tamamlandığında bölgenin yeni yüzü olması bekleniyor. Projenin inşaatını sürdüren Çalık Gayrimenkul Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, kentsel dönüşümün çok uzun bir süreç olduğunu belirterek, “Tarlabaşı projesine ilk olarak 2007 yılında start verdik ve o günden bugüne çalışmalarımız sürüyor. 500 hak sahibi vardı ve Beyoğlu Belediyesi vasıtasıyla tamamıyla anlaştık” dedi. İnşaatı ve satışları devam eden Tarlabaşı 360'da 2016 başında ilk teslimleri yapacaklarını dile getiren Yetgin, şu bilgileri verdi: “Taksim Meydanı'na 350 metre olan projemiz 220 metrelik dev bir cepheye sahip. Ofis bölümümüz LEED Gold Sertifikası alacak. Ruhsat aldığımız adalarda satışlarımız devam ederken ofislerin yüzde 80'ini sahiplerini buldu.

Haliç'te duvarsız mahalle kuracak

Beyoğlu’nun yabancı yatırımcılarından biri olan Alman ortaklı Amplio, daha önce inşa ettiği Örnektepe’deki Hilton Garden Inn otelinin arkasındaki alanda kentsel dönüşüm yapmak için yoğun mesai harcıyor. Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verdiklerinde ilk durağın Beyoğlu olduğunu anlatan Amplio Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Babaoğlu, “Beyoğlu başta olmak üzere Haliç'i, üzeri tozla kaplanmış altın olarak görüyoruz. Haliçe Nazır projemize hem arsa sahibi hem de yatırımcı olarak destek sağladık” dedi. Örnek dönüşüm yapmak istedikleri projenin çevresinin duvarlarla kapalı olmayacağını dile getiren Babaoğlu, mahalle konseptinde yapılacak projenin inşaatına bu yıl içinde başlamayı planladıklarını söyledi. Haliçe Nazır projesinde yaklaşık 300-350 konut bulunacağını anlatan Babaoğlu, şunları söyledi:“Diğer bir ismi de Örnektepe olan bölgede hayata geçireceğimiz proje Beyoğlu Belediyesi'nin öncülüğünde yapılıyor. Burada hak sahipleriyle görüşmeler dahi belediye üzerinden yürüyor. Biz yeni yatırımlarımızı da Beyoğlu sınırlarında yapacağız. Belediyenin bizden tek isteği örnek proje yapılması.”

Kentsel dönüşümle istihdam artıyor

Beyoğlu ilçesinde devam eden ve hazırlıkta olan çok sayıda projenin olduğunu dile getiren Ahmet Misbah Demircan, belediyenin yanı sıra özel sektörün de kendi çabalarıyla yeni projeler ürettiğini vurguladı. Demircan, “Genele bakıldığında hem kamu hem de özel sektör sürekli Beyoğlu'na yatırım yapıyor. Buradaki her yeni proje istihdam yaratıyor, bölge insanına aş ve iş oluyor” diye konuştu.