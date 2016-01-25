O ihale sonuçlandı

TRANS Anadolu doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) boru hattı inşaatının Eskişehir'den Yunanistan sınırına kadar olan 459 kilometrelik bölümünü, Punj Lloyd-Limak iş ortaklığı yapacak. TANAP Doğalgaz İletim AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, 48 inç kara kesimi Lot-4 boru hattı inşaat ihalesine ilişkin başvuruların değerlendirmesi sonucunda Punj Lloyd-Limak iş ortaklığı ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Eskişehir’den başlayarak Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne illerinden geçip Türkiye-Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala İlçesi’nde son bulacak olan 48 inç çapındaki 459 kilometrelik kısmının inşaatı için ön yeterlik almış yerli ve yabancı 11 firmanın 8 Haziran 2015 tarihinde davet edilmesiyle başlayan ihale sürecinin sonucunda Punj Lloyd-Limak İş Ortaklığı ile sözleşme imzalandı" ifadesi kullanıldı.