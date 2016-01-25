Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

O ihale sonuçlandı

Projenin Eskişehir-Yunanistan sınırı boru hattı inşaatını, Punj Lloyd-Limak yapacak

O ihale sonuçlandı

Projenin Eskişehir-Yunanistan sınırı boru hattı inşaatını, Punj Lloyd-Limak yapacak

25 Ocak 2016 Pazartesi 15:16
O ihale sonuçlandı
banner404
TRANS Anadolu doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) boru hattı inşaatının Eskişehir'den Yunanistan sınırına kadar olan 459 kilometrelik bölümünü, Punj Lloyd-Limak iş ortaklığı yapacak. TANAP Doğalgaz İletim AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, 48 inç kara kesimi Lot-4 boru hattı inşaat ihalesine ilişkin başvuruların değerlendirmesi sonucunda Punj Lloyd-Limak iş ortaklığı ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
 
Açıklamada, "Eskişehir’den başlayarak Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne illerinden geçip Türkiye-Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala İlçesi’nde son bulacak olan 48 inç çapındaki 459 kilometrelik kısmının inşaatı için ön yeterlik almış yerli ve yabancı 11 firmanın 8 Haziran 2015 tarihinde davet edilmesiyle başlayan ihale sürecinin sonucunda Punj Lloyd-Limak İş Ortaklığı ile sözleşme imzalandı" ifadesi kullanıldı.
 
TANAP, Azerbaycan'daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılacak doğal gazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden geçecek yaklaşık bin 850 kilometrelik hatla Avrupa’ya taşımayı planlıyor.
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 26.01.2016 01:52
Anahtar Kelimeler:
O Ihalesi SonuçlandıTrans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ProjesiPunj Lloyd-Limak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aselsan`dan Akkor müjdesi! Bu yıl teslim edilecek
Aselsan`dan Akkor müjdesi! Bu yıl teslim edilecek
Erdoğan'ı şaşırtan rakam, duyunca talimat verdi
Erdoğan'ı şaşırtan rakam, duyunca talimat verdi
Herkese 7 bin liralık ek gelir kazandıracak bir iş! İşte şartlar...
Herkese 7 bin liralık ek gelir kazandıracak bir iş! İşte şartlar...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim