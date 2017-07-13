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O Hava kargoda Hong Kong’u geçecek

Hizmete 2018’de girmesi planlanan üçüncü havalimanı için 6 şirket ile kargo ve yer hizmetleri için 250 milyon Euro’luk imza atıldı

O Hava kargoda Hong Kong’u geçecek

Hizmete 2018’de girmesi planlanan üçüncü havalimanı için 6 şirket ile kargo ve yer hizmetleri için 250 milyon Euro’luk imza atıldı

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:04
O Hava kargoda Hong Kong’u geçecek
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TOPLAM 1,4 milyon metre kare alanda 25 yıl boyunca MNG, PTT, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik, Kargo Şehri’nde, MNG, Çelebi Hava Servisi ve HAVAŞ ise Yer Hizmetleri Kampüsü’nde yer alacak.

SÖZLEŞMELERİN YÜZDE 50’Sİ TAMAMLANDI

Yapılan rekor anlaşmanın ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, “Türkiye’nin stratejik konumu, Türk Hava Yolları’nın kargo alanında yaptığı ciddi yatırımlar ve ülkemizin gelişen ekonomisi, Türkiye’nin hava kargo taşımacılığında her geçen gün daha da önemli bir merkez haline gelmesini sağlıyor. İGA olarak kiralanabilir alanların yüzde 50’sinin sözleşmesini tamamladık” dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nda kargo hizmetleri için 1,4 milyon metre kare, yer hizmetleri için toplam 150 bin metrekarelik alan ayrıldı. Bu büyüklük, 200 adet uluslararası standartlardaki futbol sahasına eşit. Kargo Şehri’ne aynı anda 35 adet geniş gövdeli kargo uçağı yük alıp indirebilecek.

HEDEF HONG KONG’U GEÇMEK

Hüseyin Keskin, DHMİ rakamlarına göre 2016’da Atatürk Havalimanı kargo kapasitesinin 918 bin ton olduğunu belirterek “Havalimanımız açıldığında 2,5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacak. Şu an dünyanın en büyük kargo hareketine sahip havalimanı, 4,5 milyon tonun biraz üzerinde bir hacme sahip Hong Kong. İstanbul Yeni Havalimanı ise tüm fazları tamamlandığında 5,5 milyon ton kapasiteye sahip olacak” diye konuştu.

DUTY FREE İMZALANDI

Üçüncü Havalimanı’nda geçen yıl gümrüksüz satış mağazaları konusunda Alman Heinemann ile anlaşma yapılmıştı. Yeme içme alanlarında ise sözleşmenin kısa süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Eylül ayında da havayolları ile anlaşma gerçekleştirilecek.

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Son Güncelleme: 13.07.2017 14:24
Anahtar Kelimeler:
DHMİİGAHava Kargo
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