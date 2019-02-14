O emeklilere müjde! Bayram ikramiyeleri...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilemeyecek" dedi.

O emeklilere müjde! Bayram ikramiyeleri...
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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, bayram ikramiyelerinin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına  dahil edilmeyeceğini bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilere ramazan ve kurban  bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla geçen yıl başlatıldığını anımsattı.
Uygulamanın, evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış  görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu belirten  Selçuk, yardımı alanların mağdur olmaması için yeni bir düzenlemeye gidileceğini  vurguladı. 
Yeni düzenleme ile bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen  gelir hesaplamasına dahil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların  mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini bildiren Selçuk,  şunları kaydetti: 
"Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına  dahil edilmeyecek. Düzenleme ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması  Hakkında verilen Kanun Teklifi Taslağı'na, '5510 sayılı Kanunun ek 18'inci  maddesi uyarınca ramazan ve kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane  içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dahil edilmez.'  cümlesi eklenecek. Evde bakım yardımında gelir ölçütü, hane içinde kişi başına  düşen gelirin net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor." 
Geçen yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için 6,8 milyar lira kaynak  aktarıldı.
Bakıma ihtiyacı olan engellilere, evde bakım hizmeti kapsamında ödenen  maaşlar için yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Genel Kurul  gündemine gelmesi bekleniyor.

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