O emeklilere 20 günden az izin verilemez!

EMEKLİ olduktan sonra çalışan kişilerin özlük hakları bakımından diğer çalışanlardan bir farkı yok. Dolayısıyla şartlar oluşursa tazminatlarını da alırlar. Peki emekli olduktan sonra çalışanların emekli maaşları kesilir mi? Çalışan emekli ikinci tazminatı nasıl alır? Takvim gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre emekli olduktan sonra çalışmaya başlayan çok fazla kişi bulunuyor. Tazminatını alarak emekli olan bu kişilerin en çok merak ettiği konuların başında, yeniden bu imkandan yararlanıp yararlanamayacakları geliyor. Çalışan emeklilerin yine tazminat imkanı bulunuyor. Bunun için şartlara dikkat etmek gerekiyor..

ÖZLÜK HAKLARI



Ülkemizde sigortalıların emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Emekli olduktan sonra çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında özlük hakları bakımından bir ayrım yapılamıyor. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. İzin günleri diğer çalışanlar gibi belirleniyor, hatta 50 yaşından büyük olanlar için kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor.



Bir işyerinde çalışırken emeklilik şartları dolanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor..



İSTİFAYA DİKKAT!



Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen kişi, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Emekli olduktan sonra aynı firmada çalışmaya devam edenlerin durumu ise farklı. Onlar için istifa etse de tazminat alma imkanı bulunuyor. Bu kişiler için emekli olduğu tarihte tazminat hakkı doğar ve kıdemi sıfırlanarak çalışmaya devam ederler. Eğer tazminatı almadan çalışmayı sürdürürlerse kıdem hakkı baki kalır. Aynı işyerinde emekli olduktan sonra tazminat alarak devam ediyorsanız kıdeminiz sıfırlanır, 1 yılı doldurmadan tazminat alamazsınız.





ÇALIŞINCA MAAŞ KESİLİR Mİ?



Emekli olduktan sonra SSK'lı olarak çalışanlar her 2 maaşı da alabilir. Emekli maaşları kesilmez.



Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra işyeri açan ya da ortak olanlar yani Bağ-Kur kapsamında çalışanların maaşları kesilmez, bir prim ödemezler.



Malulen emekli olanlar herhangi bir şekilde çalışmaya başlarlarsa emekli maaşları kesilir..



Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar çalışmaya başlarsa ödenekleri kesilmez.



Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra kamuda çalışanların bazı istisnalar dışında maaşları kesiliyor.



Vergi indirimi ile erken emekli olan engelliler çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.



Eşinden dul maaşı alanlar çalışırsa ödenek kesilmez. Ancak oranı düşer..