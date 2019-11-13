Nusret'ten 1 milyar dolarlık bomba satış kararı!
Nusr-Et'in üç ortağı Nusret Gökçe, Ferit Şahenk ve Mithat Erdem şirketteki paylarının bir kısmını satmaya hazırlanıyor. Satış sonrası Nusr-Et'in 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması bekleniyor.
BLOOMBERG'DE yer alan habere göre tuz serpme hareketiyle dünya çapında ünlenen sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin de hissedarı olduğu Nusr-Et'in ortakları hisse satışını değerlendiriyor. Ferit Şahenk, Nusret Gökçe ve Mithat Erde2010 yılında kurulan Nusr-Et'te Gökçe ve Erdem'in toplam hisselerinin oranı yüzde 49. Kalan yüzde 51 ise Şahenk'in büyük ortağı olduğu D.Ream Group'a ait.
NUSR-ET'İN BU YIL KÂRI 70 MİLYON DOLAR
Şahenk, Ağustos ayında verdiği bir röportajda 800 milyon Euro'luk bir varlık satışı planladıklarını söylemişti. Doğuş Holding geçen yıl D.ream Group'un yüzde 17'sini Singapur merkezli yatırım firması Tamasek'e ve Londra merkezli Metric Capital Partners'a 200 milyon dolara satmıştı. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Nusr-Et şirketinin bu yıl vergi ve amortisman öncesi kârının 70 milyon dolar olduğunu ifade etti.
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