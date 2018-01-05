Nuri Demir seçim mesaisine ediyor

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) seçimlerinde heyecan sürüyor. 13 Ocak'ta gerçekleşecek seçimler öncesi tüm adaylar sahaya inerken, mevcut başkan Nuri Demir de çalışmalarına hız verdi. Alanya merkezde bulunan kapalı otoparkın arkasında seçim ofisini açan ve destekçilerini ağırlayan Nuri Demir, üyelerinin sorunlarını, istek ve taleplerini de dinleyerek not alıyor. Seçildikleri günden bu yana üye odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden ve bu doğrultuda hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Demir "Sevenlerimizin ilgisini görüyoruz. Odamızı üyeyle barıştırdık. Odamızın yerini bilmeyen esnaf odamızdan çıkmaz oldu. Herkesin benimsediği bir oda haline geldik. Yeni dönemde de göreve gelmemiz halinde hizmetlerimiz daha da artacak. Yenilikçi bir oda olmaya devam edeceğiz" dedi. Tüm esnaf odası üyelerini seçim ofisine çay içmeye davet eden Demir, birlik beraberlik mesajı vermeyi de ihmal etmedi.