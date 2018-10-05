Nuri Demir'den 'Tehdit' açıklaması

DEMİR "Vatandaş küflü ekmek yer" şeklindeki ifadelerinin çarpıtıldığını ifade ederek, kendisine haksız eleştiri yapıldığını söyledi. Ulusal medyada da yer alan ifadelerinin bazı gruplar tarafından başka yerlere çekildiğini ve sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Demir, "Geçtiğimiz günlerde fırıncı esnafımız ile beraber odamızda yapmış olduğumuz basın açıklamasının ardından bazı basın kuruluşlarında şahsım hakkında çıkan 'Halkı tehdit etti', 'Halka küflü ekmek yiyin dedi' ve 'Çöpten ekmek yeriz' cümlelerine çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. 5 senedir ALESO başkanlığı yapmakta olup, yaklaşık 50 senelik bir esnaflık kariyerine sahibim. Açıklamamda dikkat ederseniz, her şeye zam geldiğini, Tarım Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün gerekeni yapması gerektiğini, esnafımızın zor durumda olduğunu belirtmiştim. Zaten ALESO olarak bizlerin kendi başımıza zam yapma gibi bir imkanımız olmadığı bilincindeyiz. Konuşmamda benim yanlış anlaşıldığım konu ise halka 'Küflü ekmek yeriz ve çöpten ekmek toplarız' cümleleri. Bu sözler, tamamen benim istemim dışında çarpıtılmış olup gündeme farklı şekilde lanse edilmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde insanların bir lokma ekmeğe muhtaç olduğu şu zamanda bizlerin yediğimiz bir lokma ekmeğin kıymetini bilmemiz gerektiğini ve halimize şükür etmemiz gerektiğini belirterek söylemek istemiştim fakat bu konunun farklı şekilde anlaşılması beni derinden üzdü. Bu konu ile ilgili halkımızın yanlış anlamasından dolayı tüm halkımızdan özür diler, yapılan yanlış anlaşılmanın bir an önce açıklığa kavuşmasını temenni ederim" dedi.