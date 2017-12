Nuri Demir'den Dim TV'de önemli açıklamalar

MÜMKÜN olduğunca esnafın derdine derman olduğunu söyleyen Demir, çözülemeyen sorunları, ülke ekonomisinin kötüye gidişine bağlayarak "2014'ten sonra turizmin geri gitmesi ve beldemizin turizme bağlı olması büyük sıkıntılar yarattı. Olaylar arkası arkasına gelişti. İş yerlerinin yakılması olayları, yurtdışında çok kötü etki yarattı. Türkiye'de terör var algısı nedeniyle Avrupa pazarı çekildi. Ruslar geldi, ama beklediğimiz Ruslar Alanya'ya gelmedi. Ekonomi üç yıldır geriye gidiyor. Aylıkları bile alamıyoruz. Ama kimseyi icraya vermiyoruz, çünkü esnaf zor durumda. Biz de arkasında durmazsak zaten kimse durmuyor" dedi.

'YANLIŞ YERLER SEÇMEMELİYİZ'

Projelerin doğru zamanda ve doğru yerde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Demir, "Alanya'da turizm yapacaksak, kuş sesleri ve deniz dalgalı bir yer bulmamız lazım. Bir oda daha fazla olsun diye yanlış yerler seçmemeliyiz. Ana caddenin kenarındaki otellerde turistler rahat edemiyor. Alanya içinde böyle bir yer yok." tespitini yaptı.

'KAMP TURİZMİ ŞART'

"Futbol kulüpleri Alanya'ya gelse herkes kazanır. Alanya, Belek gibi olmalıdır." sözleri üzerine "Belek gibi olursak, turistler otel içinde kalıp tüm ihtiyaçlarını orada giderirse, başkanı olduğunuz esnaflar nasıl kazanacak?" sorusunu soran Kutay, "Batı bölgesinde sıkıntı yok. Merkez ve doğuda var. Merkezde iyi oteller yok, onlara da nitelikli turistler gelmiyor." yanıtını aldı.

'SELAM VERİP ÇIKSAN...'

"Oy kullanması muhtemel 3 bin üyenin tamamına ulaşabildiğinize inanıyor musunuz?" sorusu üzerine üye sayısının çokluğunu ve Alanya'nın geniş alanını anımsatan Demir, "60-70 kilometre genişliğinde bir yerde kadar kişiye beş dakika gidip, selam verip çıksan üç senede bitmez. Ama ben her birine olabildiğince ulaşabildiğime inanıyorum" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRET ZAMMI FAYDASIZ'

Demir, asgari ücretin 1603 lira olmasıyla ilgili "Zammın bir faydası yoktur. Kısa bir süre rahatlayabilirsiniz, ama zamanla ürünlere gelen zamlarla o artış eriyecektir. Ekonomi iyi diyorlar, ben öyle görmüyorum. Üretmemiz ve fiyatları makul düzeyde tutmamız lazım." yorumunu yaptı. İşletmelerin küçülmeye gittiğini söyleyen Demir, "Herkes küçülmeye gidiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ne bağlı taşeron şirketler, çalışanları işten çıkarıyor. Üniversite mezunları çoğu zaman işsiz kalıyor, ama bir kuaför, bir terzi kalfası, kısacası zanaat sahibi olan kişi, hemen bir yere yerleştirilebiliyor. Bir internet sitesi açacağız. İş isteyen ve eleman arayanları buluşturacağız. Seçimden sonra ilk işimiz bu" diye müjde verdi.

'2 BİN 700 ÜYE KAZANDIRDIM'

Başkanlığı süresince ALESO'nun saygınlığını artırdığını söyleyen Demir, "Oda kurulduğundan beri üyesiyim. Daha çocukken, 16 yaşında açtım dükkanımı. Benden önce esnafla fazla ilgilenilmedi. Kaymakamlık, karakol, hastane. Gidilecek yerlere gidilmedi. Her kurum, esnafa cephe almış durumdaydı. Biz bunun önüne geçtik. Ben geleni 2 bin 700 üye kazandırdım, ama bunun bir kısmı Esnaf Kredi Kooperatifi'nden kredi almak için yazıldı. Diğer kısmı ise benim her yerde olduğumu görüp, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ALTSO) kaydını sildirip bize yazıldı. ALTSO, bir anlamda zenginlerin yeridir. Biz ise el emeği, göz nurunun yeriyiz." dedi.

LİSTE İDDİALARINI YALANLADI

Demir, rakiplerinin, üye listesini vermedikleri iddiasını "İsim, soyisim, mesleğin olduğu listeyi isteyenlere verdik. Ama daha fazlasının yazılı olduğu listeyi verirsek 1 milyon lira cezası var. Mutlaka biri şikayet ederdi ve senelerce çalışıp kazandıklarımı kaybederdim. Böyle söylemeleri çok yanlış. Yasak olduğunu onlar da biliyor" diyerek yalanladı.

'ESNAFA İLAÇ GİBİ GELDİ'

Başkanlığı süresince gerçekleştirdikleri projeleri ve eylemlerini anlatan Demir, şunları sıraladı: "Kaynaşma yemekleri düzenledik. Hijyen eğitimi verdik. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla anlaşma yaptık. Berberliğin A sınıfı sayılması için devletimize başvurduk. Alanya'nın tanıtımı için maddi ve manevi destek verdik. İki hastaneyle yüzde 15 -25 indirim anlaşması yaptık. Maaş kesintisini kaldırttık. 20 kişiye burs veriyoruz. Memleketin birlik ve beraberliği için iki kez Çanakkale gezisi yaptık. İlk kez ücretsiz yabancı dil (Rusça ve İngilizce) kursu verdik. Meslekte 40 yılı aşanlara plaket, 25 yılı aşanlara teşekkür belgesi verdik. Sicil affının çıkması için bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na gittik. Yasa da çıktı, ama bankalar uygulamıyor. KOSGEB kredileri için esnafımıza yardımcı olduk. İyi gününde, kötü gününde yanında olduk. Muhasebe ücretini almamamız, esnafa ilaç gibi geldi."

BAŞKANLARA ÇAĞRI

Tüm ana akım siyasilerle iyi ilişkiler içinde olduğunu söyleyen Demir, "AKP'lilerle de iyiyim, CHP'lilerle de, MHP'lilerle de. Türel ve Adem Başkan'ımızla da aram iyi, aradığımda 'Buyurun başkanım.' derler, on dakika sonra da olsa telefonuma dönülür." diye konuştu ve bu sözlerine bir çağrı ekledi: "Türel ve Adem başkanlarıma buradan çağrı yapıyorum: Lütfen tabela vergisine zam yapmasınlar.".

ESNAF SANDIK BAŞINA

Demir, "Oy vermeden, orada burada konuşmaya gerek yok. Esnafımız gelsin, oyunu kullansın." diyerek tüm üyeleri oy kullanmaya çağırdı.