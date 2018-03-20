Nuri Demir'den Alanya esnafına uyarı

ALANYA'DA esnafın kötü sezonlardan çok fazla etkilenerek borç üstüne borç yaptığını belirten Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir "Esnaf sayısı bir taraftan artarken, dükkan kapatan esnaflar da oluyor" dedi.

Önümüzdeki turizm sezonunun iyi geçeceği konusunda herkesin hemfikir olduğunu söyleyen Demir "Biz de umutla bekliyoruz. Esnaf odası başkanı olarak benim esnaflara tavsiyem, yakın bölgelerde aynı meslekten bir dükkan varsa oraya ikincisini açmasınlar. Yani esnaf haritasına uyulmalı ve bir caddede aynı gruptan iki esnaf olmamasına dikkat edilmeli. Esnafın yaşadığı birçok sıkıntı var. Otellerin uyguladığı her şey dahil sistemi, Alanya'ya gelen turistin harcama yapmaması, bakıp geçmesi gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak bu sezon tüm bu sıkıntıları aşacağız gibi görünüyor. Yine de esnafın tedbirli olarak ayağını yorganına göre uzatması lazım. Esnaf, önce turistin hangi ülkeden geldiğine ve parası olup olmadığına baksın. Çünkü Alanya zor günler geçirdi, dükkanlar yakıldı, yıkıldı. Yaralar sarılmadı" dedi.