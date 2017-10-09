Nükleerde dev atak! 60 milyar dolarlık yatırım kapısı açılıyor

TÜRKİYE'NİN kalkınmasında itici güç olacak nükleer enerjide önemli bir hamle daha geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yürütülen nükleeri destekleme programı kapsamında 36 milyon TL'lik projeye de onay çıktı.

NÜKLEER İNŞAATINDA ÇALIŞACAKLARA EĞİTİM VERİLECEK

Projeyle Türkiye'deki firmaların nükleer teknolojiyle tanışması sağlanacak. Akkuyu Nükleer Santralini yapan Rus ROSATOM firmasıyla da eğitim anlaşması imzalandı. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde nükleer eğitim merkezi için bina satın alındı. Burada Ruslarla birlikte nükleer santral inşaatında kullanılan parçaları üretecek firmalar eğitilecek. Eğitim programında nükleer santral inşaatında çalışacak personelin eğitimi, kalite, kontrol sertifikası, radyasyondan korunma gibi önemli başlıklar yer alıyor.

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR ARASINA ALINDI

Hükümet, nükleer enerji santrallerini devlet yardımlarından yararlanılan "öncelikli yatırımlar" arasına aldı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali enerji iletim hatlarının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazla da hızlı bir şekilde kamulaştırılacak. Mersin, Sinop, Tekirdağ'da yapımı planlanan üç santral için 60 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Türk firmaları da hem nükleer santrallerin malzeme üretimi hem de denetiminde aktif rol üstlenecek. Fransa, Rusya, Japonya'da eğitim programlarına katılan firmalar nükleer yapı denetimi kurumu olmak için de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan yetki belgesi alacak.

60 YERLİ FİRMA TALİP

Program kapsamında nükleer santral projelerinde görev almaya talip olan 60 yerli firma bulunuyor. Firmaların akreditasyon sorunları çözülecek. OSTİM başta olmak üzere Türkiye'nin bütün organize sanayi bölgelerinde nükleer santral inşaatında kullanılabilecek malzemeler üretilebilecek. Nükleer işbirliği kapsamında Rus-Çek Cumhuriyeti, Fransa Uluslararası Nükleer Enerji Enstitüsü ile anlaşma imzalandı. Kalite sistem yönetimi açısından eksikler giderilecek. ISO 9000'in nükleer konusunda üretim yapan tesislerle ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak kayıt sistemlerindeki eksiklikler kapatılacak.

ÖNCÜ ENERJİ BAKANLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Adana Sanayi Odası'nca yürütülen çalışma ile personel eğitimi, malzemelerin yerli tedariki konusunda somut adımlar atılıyor. Sincan'daki eğitim merkeziyle birlikte nükleer simülasyon merkezi kuruluyor. Türkiye'de ilk kez nükleer eğitim lise düzeyinde müfredata girerken, yerli firmalar Akkuyu, Sinop, İğneada'da yapılacak üç santralde aktif rol üstlenecek.

PROFESYONEL ŞEKİLDE YÖNETİLİYOR

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın nükleer konusunu profesyonelce ele aldığını belirterek şunları söyledi: "Bu işlerin ilerlemesinde Bakanlığın önemli rolü var. Rus ROSATOM firmasıyla anlaşma yaptık. Türkiye'ye geldiler bizim imkânlarımızı gördüler. İhtiyaç analizi yaptılar. Bu kapsamda bir bina hazırlıyoruz. Orada Ruslarla beraber nükleer santral inşaatında kullanılacak parçaları üretebilecek firmaları eğiteceğiz. Eğitim projesi Türkiye'deki bütün firmaları kapsıyor. Dünyada yapımı süren 150 nükleer santral var. Dünyada yapımı süren 150 nükleer santral var. Yan sanayi ve tedarikçi ihtiyacı var. Bu açıdan Türk firmaları iş yapabilir. Teknoloji seviyemiz ve kabiliyetlerimiz olarak bu işi çok rahat yapabiliriz. Türk firmaları metali şekillendirmede çok başarılı."