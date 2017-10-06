Nüfus Kanunu değişti

TASARIYA göre aile kütükleri tek bir kayıt altında tutulacak, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve yerleşim yeri adresleri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. İkamet izni verilen yabancılar, bakanlıkça kimlik numarası verilerek yabancılar kütüğüne kaydedilecek. Doğum bildirimleri sağlık kuruluşlarında yapılabilecek. Yasa tasarısı ile müftülere de nikah kıyma yetkisi verilecek. Eyüp isminin 'Eyüp Sultan' olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü tasarıya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak üzere bin 600 kadro ihdas edileceği ifade edildi.