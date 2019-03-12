Noterde kredi kartı bankalara takıldı

GÜN içerisinde binlerce vatandaşı ağırlanıp, on binlerce işlemin imza atıldığı noterler için yeni bir süreç başlayabilir. Bilindiği üzere vatandaşlar, noterlerde de kredi kartı kullanılabilmesi konusunda Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurmuş, kurum Türkiye Noterler Birliğine verdiği tavsiye kararında kredi kartı ile ödemenin kabul edilmesini istemişti. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, söz konusu tavsiye kararını sonuna kadar desteklediklerini ancak sürecin çözüme ulaşabilmesi için noterlerin değil, bankaların adım atması gerektiğini söyledi. Bankalarla komisyon sorununa çözüm aranıyor . Türkiye Noterler Birliği olarak vatandaşların daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli bir şekilde işlem yapabilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflediklerini anlatan Cin, "Daha önce de bu konuda bize talepler geldi. Oturup bankalarla konuştuk. İlerleme sağlandı ancak maalesef sonuç alınamadı" dedi. Noterlerde iki farklı tahsilat kalemi olduğunun altını çizen Cin, şöyle devam etti: "Bunlardan biri devlete ait paylar. Bunların içinde harçlar, damga vergileri, tescil ve değerli kağıt giderleri benzeri kalemleri saymak mümkün. Diğer kalem ise noter ücreti. İşin içine kredi kartı ve POS cihazları girince dolayısıyla bankalarla görüşüyorsunuz. Bankalar diyor ki, 'Benim POS'um üzerinden ödenen paraları ben sana 42 gün sonra öderim. Eğer 42 günden önce istersen, komisyon keserim.' Sorun da burada başlıyor. Devlet bize 15 günde bir paramı vergi dairesine yatır derken, bankalar 42 günden önce parayı istersen komisyon keseriz diyor. Noterler neden kendilerinin olmayan bir para için bankalara komisyon ödesin? Çözüm için bankaların adım atması lazım. Noterlerin hem kamuyu hem özel sektörü temsil ettiğini hatırlayan Cin, "Bizim en temel yaklaşımımız; vatandaşlarımız için hızlı, ucuz, güvenli ve hukuki bir çözüm üretmek" dedi.

Cin, Türkiye Noterler Birliği olarak gelişmiş bir altyapıya sahip olduklarını vurgulayarak, "Veraset ilanlarını vatandaşlar ister mahkemeden ister noterden alabiliyor. Noter ücreti kısmen daha çok olmasına rağmen vatandaşların yüzde 80'i bizi tercih ediyor. Çünkü hem hızlı hem güvenli. Biz vatandaş odaklı düşünen bir yapıyız. Kredi kartının kullanılabilmesi konusunda bankalar adım atar ve sorunu çözerlerse biz yarın bu kullanımı vatandaşlarımıza sunabilecek kadar hazırız" ifadesini kullandı.