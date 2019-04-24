Normale dönüş son sürat

BU yılın ilk çeyreğinde yeni konkordato müracaatları, 2018’in son çeyreğine göre 3’te 2 oranında azaldı, 787 firma ve 8 milyarlık kredi paketi konkordatodan çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tespitlerine göre, önümüzdeki birkaç ay içerisinde konkordatodan çıkan firma sayısının bini aşacağı ve yaklaşık 15 milyar TL’lik kredi paketinin konkordato kapsamından çıkarılmış olacağı öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bankalarca konkordatolu firmaların kredilerinin yapılandırılması konusunda yürütülen heyet çalışmaları sayesinde yüzlerce firmanın kredileri yapılandırıldı, çok sayıda firmanın yapılandırma çalışmaları devam ediyor. Süreç içinde 787 firma ve 8 milyarlık kredi paketinin konkordatodan çıktığı beldirildi. Aylara göre, konkordato müracaatlarına bakıldığında Ekim 2018’de 457, Kasım 2018’de 483, Aralık 2018’de 326, Ocak 2019’da 167, Şubat 2019’da 165, Mart 2019’da 97, 12 Nisan 2019’da 40 başvuru yapıldı.

Çıkan şirketler

Konkordatodan çıkan şirketler arasında sektörlerinde önemli firmalar yer aldı. Nuhoğlu İnşaat, Ömür Çelik, ABC Uluslararası Transport, CW Enerji Mühendislik, Günaydınlar Lojistik, Gilan Mücevherat, Taha Kargo, Delta Makine Yapım Sanayi gibi sektörün bilinen çok sayıda önemli firması bankalar ve diğer alacaklılarıyla anlaşarak konkordatodan feragat etti.

Konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda yedi büyük bankanın başlattığı çalışmaya diğer bankaların da katılmasıyla, kredi yapılandırmalarında önemli ilerlemeler sağlandı. Sektör temsilcilerince, kredi yapılandırma çalışmalarının yoğun biçimde devam ettiği, önümüzdeki birkaç ay içerisinde konkordatodan çıkan firma sayısının bini aşacağı ve yaklaşık 15 milyar TL’lik kredi paketinin konkordato kapsamından çıkarılmış olacağı öngörülüyor.

Yaklaşım değişti

Bankaların yaklaşımında görülen değişiklik sayesinde, hem yeni konkordato müracaatlarının büyük düşüş gösterdiği hem de konkordatodan çıkışların hızlandığı belirtildi.

Kredi borçlarını kolayca yapılandıran firmalar, ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ve geleceğe dönük olumlu beklentilerin de etkisiyle konkordato yolunu tercih etmediği ifade edildi. Bankaların mali zorluk yaşayan firmalara yönelik çözüm odaklı yaklaşımının, önümüzdeki dönemde yeni konkordato müracaatlarını daha da azaltması ve konkordatodan çıkışları artırmasının beklendiği kaydedildi.

Diğer bankalar da katkıya başladı

2018’in son çeyreğinde yedi büyük banka, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmış, 2019 başında banka temsilcilerinden oluşan “konkordato heyeti” kurulmuş ve heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşmelere başlanmıştı.

Heyet tarafından her gün beş-altı firma ile müzakereler yapılarak, firmaların mali durumları analiz edilmiş, borç ödeme niyetleri araştırılmış, borç ödeme niyetinde olan iyi niyetli firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları sunulmaya başlanmıştı.

Konkordato heyet çalışmaları sayesinde, borçlu firmaların alacaklı bankalar ile tek masa etrafında toplanarak kredi yapılandırma süreçlerine hız ve etkinlik kazandırılması sağlanmıştı. Şubat itibarıyla yedi büyük bankaya ilave olarak diğer bankalar da müzakerelere katılmaya başladı.

Sürece diğer bankaların da destek vermeye başlaması, borçlu firmalara sunulan çözümleri hızlandırdı, kredi yapılandırmalarında önemli ilerlemeler sağlandı. Bankalarca yürütülen heyet çalışmalarıyla bugüne kadar yüzlerce firma ile görüşülerek müzakereler yapıldı. Mali zorluk yaşamakla birlikte, süreci suiistimal etmeyen, uygun koşullarda borçlarını ödemek niyetinde olan yüzlerce firma ile anlaşma sağlandı, kredileri mali durumlarına uygun biçimde yapılandırıldı.