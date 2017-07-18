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Netflix'in net karı ve geliri arttı

Küresel internet televizyon ağı Netflix, bu yılın ikinci çeyreğinde net karını ve gelirini arttırdığını duyurdu

Netflix'in net karı ve geliri arttı

Küresel internet televizyon ağı Netflix, bu yılın ikinci çeyreğinde net karını ve gelirini arttırdığını duyurdu

18 Temmuz 2017 Salı 09:28
Netflix'in net karı ve geliri arttı
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ŞİRKET , bu yılın ikinci çeyreğinde 5 milyonun üzerinde yeni aboneye ulaştı - Netflix'in dünya genelinde toplam üye sayısı 103 milyon 950 bin oldu. Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 artışla 2,78 milyar dolara yükseldi. Şirketin geliri geçen yılın nisan-haziran döneminde 2,1 milyar dolar olmuştu. Netflix'in net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 61 artışla 66 milyon dolara çıktı. Şirketin net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 41 milyon dolar olmuştu. Şirketin hisse başına karı ise 2016'nın ilk çeyreğinde 0,09 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,15 dolara ulaştı. Ayrıca firmanın hisse başına değeri New York Borsası'nın kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 9,9 primle 177,70 dolara yükseldi.

 YENİ ABONE SAYISINDA ARTIŞ 

Açıklamada, ayrıca, Netflix'in bu yılın nisan-haziran döneminde dünya genelinde yaklaşık 5 milyon 200 bin yeni abonesi olduğu belirtildi. Yeni abonelerin 1 milyon 70 bininin ABD'den, 4 milyon 140 bininin de ABD dışı ülkelerden geldiği bildirildi. Böylece, Netflix'in toplam üye sayısının ABD'de 51 milyon 920 bine, ABD dışı ülkelerde 52 milyon 30 bine ulaştığı ve dünya genelinde toplam abonesinin 103 milyon 950 bin olduğu kaydedildi. Netflix, bu yılın temmuz-eylül döneminde dünya genelinde 4 milyon 400 bin yeni abone hedeflediğini duyurdu. Şirketin toplam üye sayısının 2017'nin üçüncü çeyreğinin sonunda 108 milyon 350 bine yaklaşması bekleniyor. 

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